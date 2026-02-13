Primera campanya de donació de sang i plasma a Solsona el 2026

El proper divendres 20 de febrer, Solsona acollirà una nova campanya de donació de sang i plasma, la primera d'aquest 2026. Ens trobareu, com és habitual, a les instal·lacions de la Sala Polivalent (Auditori), de 10 a 14 i de 16 a 21 hores.
Aquest 2026 més de 70.000 persones ingressades als centres hospitalaris de Catalunya necessitaran alguna transfusió de sang, plasma o plaquetes provinents de la donació de sang. Aquest any caldran més de 230.000 donacions per a cobrir aquestes necessitats dels pacients, una xifra que es manté estable els darrers anys, però que, per mantenir-la, no podem abaixar la guàrdia.
Una de cada tres donacions de sang serà per a malalts de càncer; del total de transfusions que es fan diàriament a Catalunya, el grup que requereix més transfusions de sang actualment és el de les persones que pateixen càncer, un 34%, seguit de les de l'aparell digestiu, un 15,5%, i en tercer lloc, hi ha el de les malalties cardiovasculars, que suposen un 12,3% del total. Les malalties cròniques lligades a l'augment de l'esperança de vida són les que requeriran més transfusions de sang en el futur.
NECESSITAT I CONSUM CONSTANT
La sang és un producte biològic que caduca i, per tant, no ens serveix de res acumular-la. El procés ideal per garantir sang per a tots els malalts que ho necessiten és el degoteig constant de donacions. Cada dia a Catalunya es necessiten 1.000 unitats de sang i hem d'estar preparats per a aquestes necessitats previstes, però també, per poder fer front a qualsevol emergència imprevista.
El Banc de Sang i Teixits ha calculat que tenir sang per a 10 dies és la situació idònia per a Catalunya per poder cobrir les necessitats habituals i les possibles eventualitats sense malbaratar cap donació.
Veniu a donar, us necessitem! Cada donació de sang és un acte de vida; amb només 20 minuts del nostre temps, contribuïm a salvar fins a tres vides i a prendre partit d'una generositat col·lectiva, silenciosa però que engrandeix al qui dona i al qui rep.
Recordeu demanar cita prèvia a donarsang.gencat.cat per agilitzar la donació i donar-vos la millor atenció possible. Gràcies!