Els aniversaris de la biblioteca i la ràdio solsonines, tema del desè concurs de punts de llibre de la Carles Morató

Com cada any al maig, la Biblioteca Carles Morató de Solsona convoca el seu concurs de punts de llibre. Enguany, ho fa amb dues novetats: d'una banda, el tema es dedica al desè aniversari de l'equipament i al vintè de Solsona FM i, de l'altra, sobre al conjunt d'alumnes de primària de la ciutat, que podran participar-hi en dues categories (de 1r a 3r i de 4t a 6è).

Així, el disseny del punt de llibre ha de fer al·lusió a ambdues efemèrides. S'ha de lliurar en una cartolina de 6 centímetres d'amplada per 21 d'alçada. En una cara s'ha de presentar el dibuix, de tècnica lliure, mentre que en l'altra s'han de fer constar les dades de contacte de l'autor o autora.

Els treballs s'han de fer arribar fins al 31 de maig presencialment a la biblioteca o a la ràdio, o bé en format digital per correu electrònic a biblioteca.solsona@ajsolsona.cat o direcció@solsonafm.cat. La proposta guanyadora de cada categoria serà impresa i distribuïda per aquests dos serveis municipals i serà recompensada també amb una subscripció per un any a una revista en català.

Les bases completes del concurs es poden consultar al portal web municipal. Hi col·labora el Pla Educatiu d'Entorn de Solsona. L'any passat hi van concórrer deu infants i va seleccionar-se la proposta de Júlia Solé i Borés, alumna de l'Escola El Vinyet.