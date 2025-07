La biblioteca de Solsona s’endinsa cada dijous en els secrets dels contes

Aquest estiu la Biblioteca Carles Morató estrena una activitat infantil per als dijous de juliol i agost. “Els secrets dels contes” una iniciativa de la solsonina Maria Barniol Rey, graduada en educació primària i amant dels llibres. Es tracta de sessions participatives per a infants de 4 a 10 anys a partir de tres ingredients: una capseta màgica, una història captivadora i un secret amagat.

Cartell de l`activitat



Cada dijous, Maria Barniol llegirà un conte i dinamitzarà una activitat que hi estarà relacionada. Tal com explica ella mateixa, "amb jocs, preguntes, dramatitzacions i petites activitats, cada conte es transforma en una aventura compartida que convida els infants a pensar, sentir i imaginar".

L’horari d’aquesta activitat és a les cinc de la tarda per als nens i nenes de 4 a 6 anys i a les sis per a la franja de 7 a 10 anys. La participació a “Els secrets dels contes” és gratuïta per a les famílies, però requereix inscripció prèvia en línia per mitjà d’aquest enllaç.