Els dies 17 i 18 de maig, el Museu de Solsona celebra el Dia Internacional dels Museus

Aquest cap de setmana tenim una gran cita amb els museus: celebrem el Dia Internacional dels Museus. És l'esdeveniment més important que organitza, des del 1977, el Comitè Internacional dels Museus (ICOM). Al voltant d'aquella data, els museus organitzen diverses activitats per a tots els públics i obren les portes gratuïtament. L'objectiu de la celebració és sensibilitzar als seus visitants i a la ciutadania de la seva importància en el desenvolupament de la societat.

En una era marcada per la transformació constant, els museus es troben a l'avantguarda del canvi, navegant per un panorama dinàmic modelat per esdeveniments globals canviants i necessitats socials en evolució. El tema del Dia Internacional dels Museus d'enguany, El futur dels museus en comunitats en canvi constant, ens convida a reimaginar el paper dels museus com a connectors essencials, innovadors i guardians de la identitat cultural. Aquest tema subratlla les converses crítiques que s'acosten, explorant com els museus poden salvaguardar el patrimoni immaterial, aprofitar l'energia de la joventut i adaptar-se a les noves fronteres tecnològiques. Junts, traçarem un camí col·lectiu per empoderar els museus i les comunitats perquè prosperin davant els canvis accelerats.

El Museu de Solsona s’afegeix a aquest dia, en el marc de la Fira de Sant Isidre, amb les següents activitats:

Portes obertes

• Jornada de lliure accés a l'exposició permanent del museu i a les dues exposicions temporals:

“Creiem”. Un recorregut pel museu partint dels versos del Credo, relacionant obra i qüestionsuniversals i evocant l'esperança com a font de transformació vital.

“L'orant i Miró. Esperit mural”. Una experimentació amb els processos creatius de Joan Miró partint del seu encontre amb L'orant de Pedret.

• 17 de maig d'11 h a 18:30 h i 18 de maig d'11 a 14 h.

• No cal reserva prèvia

Visita guiada a l'exposició “L'orant i Miró. Esperit mural”.

• Visita guiada de la mà de Marta Ricart, curadora del projecte.

• 17 de maig a les 11 h, a les 12:30 h i a les 17 h.

• Cal reserva prèvia al 973 48 21 01 o bé a museu@museusolsona.cat

Ahir una cosa, avui una altra.

• Els objectes de museu, ja de per si, són objectes que han deixat de tenir la seva funció original per passar a ser objectes que parlen del nostre passat. Al mateix temps, però, la recerca constant fa que apareguin dades que donen noves lectures i més detalls interessants. En el context del lema d’enguany del DIM, el vincle entre els museus i les societats en canvi constant, plantegem com els objectes exemplifiquen aquest canvi amb les seves pròpies històries, com es socialitzen en funció del context on actuen. Us proposem un recorregut pel museu per a descobrir-ne alguns.

• 17 de maig d'11 a 18:30 h i 18 de maig d'11 a 14 h.

• No cal reserva prèvia