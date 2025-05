Espectacular presentació de la revista Oppidum amb la reintroducció del Cant de la Sibil·la al Solsonès

L’acte cultural de la presentació del número 22 de la Revista Cultural del Solsonès. Oppidum es va celebrar el passat divendres 25 d’abril. L’acte, com és tradicional, està relacionat amb el contingut d’un article de la publicació. Enguany, estava relacionat amb l’article "El text del Cant de la Sibil·la a Clariana de Cardener l'any 1536-1537. Els versos sibil·lins a l'antic bisbat d'Urgell" de Nil Boix, Lluís Obiols i Laura de Castellet.

El cant de la Sibil·la, està reconegut per la UNESCO com a patrimoni i es representa tradicionalment a la nit de Nadal ininterrompudament a Mallorca i a l’Alguer i, des de fa uns anys, s’ha anat reintroduint a la Missa del Gall en diferents ciutats i viles del país. En un recent article publicat a VilaWeb es donava la notícia de la publicació del llibre de Laura de Castellet: Sibil·la. Naixement, metamorfosis i supervivència d’una profecia cantada, editat per Rafael Dalmau Editor. En l’esmentat article Els secrets de la Sibil·la i la tradició que l’acompanya, al descobert ens explica els elements d’aquesta tradició que va arribar als Països Catalans provinent de la França Carolíngia.

L’acte cultural va ser dissenyat per Rosa M. Vila, tècnica de l’Arxiu, va comptar amb la participació de la pròpia Laura de Castellet – que va interpretar el paper de la Sibil·la- i va estar acompanyada per la violinista ucraïnesa Soryana i un grup de quatre cantaires. L’escenari va ser el Pati Gòtic de l’antic Hospital d’en Llobera (avui seu de diferents institucions); aquest va ser decorat amb motius florals, vegetals i simbòlics; interactuant en diferents espais, la planta baixa, les escales i el primer pis amb les arcades gòtiques. D’aquesta forma, l’Arxiu Comarcal del Solsonès ha impulsat la recuperació del Cant de la Sibil·la a Solsona i a la comarca, una representació que feia segles que no es portava a terme.

Actuació musical en la presentació de la revista Oppidum

Lluís Closa

La primera part de l’acte de presentació de la revista va comptar amb els parlaments dels editors i els col·laboradors que hi donen suport. Així, van parlar el director de l’Arxiu Comarcal del Solsonès, l’alcaldessa de la ciutat de Solsona, el president del Consell Comarcal, el director dels SSTT de Cultura de la Generalitat i la presidenta del Centre d’Estudis. En els mateixos, es va destacar el paper de la revista com a eina articuladora en el foment de la recerca i, també, en la difusió. També es va destacar el paper dels arxius al nostre país; enguany, a finals d’any, es celebrarà el Congrés Internacional d’Arxius a Catalunya i, finalment, es va remarcar la necessitat d’enfortir el català.

Parlaments de les autoritats a la presentació de la revista Oppidum

Lluís Closa

En aquest número de la revista hi han col·laborat els següents autors, Nil Boix i Besora, Laura de Castellet, Lluís Obiols, Ovidi Cobacho Closa, Carles Dorico Alujas, Albet Fontelles-Ramonet i Marcel Camps i Colomés. I s’han tractat els següents temes:

L'Hostal del Santuari de Nostra Senyora de la Serra de Pinós (1523-1879)

El text del Cant de la Sibil-la a Clariana de Cardener l'any 1536-1537. Els versos sibil-lins a l'antic bisbat d'Urgell

El concurs dels bisbes siscentistes de Solsona en la causa de Sor Àngela Serafina

Aportació a la biografía i al catàleg d'obra d'Andreu Sala, l'escultor de la Sala de Línya (1659-1708)

Vindícació a Mn, Ramon Pujol í Llanes (1882-1949): compositor, dírector, professor, píanísta í organista solsoní

Els forns d'olí de gínebre del Solsonès

Aproximadament, un centenar d’assistents van poder gaudir d’aquesta diada cultural.