La 3a edició del Festuc es farà el dissabte 28 al Castellvell d'Olius

Els impulsors del Festuc són una colla de joves solsonins apassionats per la música que volen portar aquest art més enllà de les quatre parets de les sales de concerts i gaudir dels espais naturals de la comarca. El finançament per fer possible el festival li posen ells de la seva butxaca, tot i que reben suport logístic de les institucions locals. Tots els beneficis d’entrades i consumicions reverteixen íntegrament cap als músics. L’espai disposarà dels serveis de barra i lavabos.

A través de la plataforma d’entradessolsones.com ja es poden comprar al preu de 15 euros les 300 localitats disponibles per a aquest festival de músics locals. D’altra banda, a través de l’Instagram del certamen, @festucfest, s’ha obert un sorteig d’una entrada doble al qual es pot participar fins diumenge.

El Festuc obrirà portes el dissabte 28 a 2/4 de 6 de la tarda i començarà amb les actuacions d’Alba Marbà, Sanders Slow Trio i Land of Coconuts. A 2/4 de 10 del vespre serà el torn de la banda Tesis, beneficiària de les beques Llavor d’enguany. El grup format pels solsonins Pere Segués, Ostap Sokhatskyy i Martí Farràs explica històries en català a través del funk, el soul, el pop i l’electrònica. Els seguirà Lil Aiden i a continuació, Shmerved, l’única formació que repeteix cartell respecte l’any passat. L’última actuació serà la de Sergi DJ a partir de 2/4 de dues de la matinada i fins a les 3, quan es preveu la cloenda.

L'esdeveniment, sense ànim de lucre, pretén ressaltar els següents trets:

promoció de la música local i la seva diversitat.

experiència ininterrompuda de música.

acte en entorns naturals amb encant del Solsonès, posant en valor el patrimoni de la comarca.

tots els beneficis d’entrades i consumicions reverteixen íntegrament cap els músics.

Data: dissabte, 28 de juny de 2025

Lloc: Castellvell d'Olius

Horaris: de 17.30 h a 3 h

Preu: 15 euros (anticipada i a taquilla)

Programació prevista: