Presenten a Solsona un llibre sobre la producció d'aliments en temps de canvi climàtic

A Cuits pel clima: produir aliments en temps de canvi climàtic (Bresca Editorial, 2025), Francesc Reguant i Lorena Farràs parlen de com la crisi climàtica condiciona el nostre futur, de com evitar-ho i del paper clau de la producció alimentària. Dos autors de generacions i àmbits professionals diferents, però igualment preocupats per la seguretat alimentària mundial, defensen els camins prudents i sostenibles, però conseqüents per produir bons aliments i suficients per a tothom. La seva obra es presenta a la biblioteca solsonina el 29 de maig a les 19 h en conversa amb la periodista solsonina Maria Moreno.

L'agroecologia, la intensificació sostenible, l'agricultura i la ramaderia de precisió, la proteïna alternativa, les energies renovables i la cooperació són algunes de les solucions que els autors proposen per fer front als múltiples reptes que es presenten. Quinze experiències d'èxit, plantejades des de diferents enfocaments, tipus d'empresa i objectius productius, avalen els continguts del llibre.

Francesc Reguant.

Adrià Costa

Francesc Reguant és economista, president de la comissió d'economia agroalimentària del Col·legi d'Economistes de Catalunya i fundador de l'Observatori d'Economia Agroalimentària (Obealimentària). Lorena Farràs, per la seva banda, és periodista especialitzada en economia verda i start-ups.

Amb aquesta presentació la Biblioteca Carles Morató s'adhereix a la Setmana de la Natura, sota el paraigua de la qual del 22 de maig al 5 de juny s'organitzen activitats arreu del territori català per sensibilitzar la població sobre la importància de tenir cura de la natura.