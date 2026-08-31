El bon joc i l'emoció tornen al camp de futbol de Solsona

Davant d’un equip potent com el CF At. Gironella, la tarda del dissabte 29 d’agost, el CF Solsona va mostrar-se atrevit en el joc en el primer partit de pretemporada al camp municipal de futbol de Solsona. Les dues victòries anteriors de pretemporada, a Avià (1-2) i a Súria (1-3), devien ajudar a plantejar aquest partit amb aquesta actitud tan agosarada.
Abans de començar el partit, es va guardar un minut de silenci per la defunció de Josep Rey Farré, exjugador i exentrenador del Solsona, i avi del capità del primer equip, l’Adrià BarniolRey.
Els nous entrenadors del CF Solsona d’aquesta temporada 2026-2027, Càndid Viladrich i Hug Plans, han aportat un nou dinamisme al joc, tot i no haver incorporat cap jugador de fora de la comarca del Solsonès, cosa que ha ocorregut poques vegades en la història més recent del CF Solsona. És evident que, a principi de temporada, encara cal polir molts aspectes i convé potenciar els punts forts de cada jugador per tal de treure’n el màxim profit. Tanmateix, contra el CF At. Gironella ja es van poder veure tot un seguit de jugades i mecanismes de joc que caldrà repetir i millorar per assolir bons resultats. La sortida de la pilota, l’anticipació al contrari, els serveis de banda, les combinacions, la pressió sobre el rival, els atacs pels extrems… ja es van poder comprovar en aquest primer partit de pretemporada a Solsona.
Al principi, els blanc-i-grocs del Gironella van tenir més temps la pilota, però ho feien sobretot en la zona del seu propi camp. En canvi, les ocasions més clares de gol van arribar dels blaus escapulats, com el cop de cap del Sergi Vendrell en el minut 12 i el xut al travesser de l’Aniol Serra en el minut 13. Tanmateix, en una centrada a l’esquena de la defensa local, l’extrem dret dels forasters va engaltar una volea que va fer inútil l’estirada del jove porter Roc Plans.0 a 1 en el minut 26. Els canvis de jugadors van incrementar una mica la intensitat del Solsona, però es va arribar al final del primer temps sense que es modifiqués el resultat.
A l’inici de la segona part, els visitants es van apropar a la porteria del Roc Plans amb un servei de falta per unes mans a la frontal de l’àrea. Ara bé, la pressió dels davanters locals sobre la defensa dels gironellencs va servir perquè l’Oriol Closa servís una pilota a l’IlyasDahmani i aquest marqués el primer gol dels solsonins. 1 a 1 en el minut 47, i només quatre minuts més tard va arribar el 2 a 1.El Marçal Cardona, aprofitant un servei de córner, va rematar de cap i va marcar el segon gol dels blaus escapulats.
En aquesta segona part, els gironellencs gairebé no van inquietar la porteria local. En els darrers 20 minuts, a més, hi va debutar l’Íker Fernández, porter que la temporada passada jugava amb el cadet A. Les substitucions de jugadors, la pausa d’hidratació i el cansament propi del principi de temporada van contribuir que el joc d’uns i altres no fos gaire enèrgic ni seguit. Això sí, hi va haver un final de partit esplèndid.Era el minut 89 i el Sergi Vendrell es va disposar a xutar una falta a més de 40 metres de la porteria. En executar-la, la va clavar per l’escaire. El Sergi va fer un golàs, que va dedicar a l’Adrià, lesionat de llarga durada.
La preocupació dels entrenadors solsonins per no disposar d’un davanter golejador s’hauria d’esvair si tinguessin en compte que, en tres partits, el CF Solsona ja ha marcat vuit gols i només n’ha rebuts tres. Això sí, no és el mateix jugar la pretemporada que estar en plena competició. A més, en el grup en què es troben els blaus escapulats, el 5, hi ha uns quants equips que han sovintejat la Primera Catalana. Serà un campionat difícil. També ho han estat els dels darrers anys i, malgrat tot, s’ha mantingut la categoria.
Vejam si aquesta temporada, competint exclusivament amb jugadors i tècnics del Solsonès i veient el bon planter que puja del mateix club, podem tornar a veure bon joc i cantar moltes victòries.
Endavant, Club de Futbol Solsona!