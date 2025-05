L'Olius guanya la Lliga Catalana Infantil de bitlles

Van quatre campionats seguits on l’equip d’Olius no te rival a nivell de Catalunya i en aquesta ocasió amb un equip de molta qualitat tècnica, on tots els seus components han estat campions individuals a les sefes categories, la diferència amb la resta dels equips participants ha estat molt gran. Felicitats a tots els components de l’equip per aquesta fita. Igualment als familiars que hi donen suport i als tècnics del club per la fenia que fan per assolir aquets nivells de joc dels components dels equips d’Olius.

Pol Forcada Call, autor d’un 90 a la darrera jornada a El Perelló (Baix Ebre)

Bitlles Olius

En el transcurs de aquesta darrera jornada de cloenda el tirador de l’Olius A Pol Forcada Call va fer una tirada perfecta, un 90.