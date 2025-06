Solsona acull el XXXIII Campionat RT Lleida de Futbol Sala

El passat dissabte 7 de juny, al Pavelló Municipal de Solsona es va viure una jornada vibrant amb la celebració del XXXIII Campionat RT Lleida de Futbol Sala, un esdeveniment organitzat per la Federació Acell (Federació Catalana d'Esports per a persones amb Discapacitat Intel·lectual) i amb el club Futbol Sala Solsona com a amfitrions, que va reunir equips de diferents nivells en una competició marcada per la inclusió i l’esperit esportiu.

La competició va comptar amb la participació de 8 equips dividits en tres nivells (Inicial, Intermig i Avançat), que van disputar partits de 2 parts de 15 minuts cadascun. L’ambient va ser excepcional, amb esportistes demostrant talent, esforç i companyonia.

Foto de grup de tots els participants al campionat de Solsona

Classificació destacada

Entre els equips participants, van destacar:

Nivell Intermitg:

F.S. SOLSONA – AMISOL FCJ MOLLERUSSA – ACUDAM

Nivell Avançat:

Som i Serem Aspros SSD-Futsal Lleida C.E. Alba

Nivell Inicial:

ASVOLCALL DOWN LLEIDA CF SALA LINYOLA – ACUDAM

Aquesta jornada no hauria estat possible sense el suport de: Generalitat de Catalunya, Diputació de Lleida, Ajuntament de Solsona, Associació Amisol, Consell Comarcal del Solsonès

I en especial als i les jugadores, tècnics, familiars que fen possible tot això