Gran dissabte de la Penya Barcelonista Solsona i Comarca a Montserrat

Per una part s'ha celebrat un acte institucional del Dia Mundial del Donant de Sang, on s'ha homenatjat Donants i Entitats per la seva implicació amb la donació.

La nostra Penya ha rebut un Premi com ha entitat que fa molts anys que organitzem una campanya de Donación de Sang a l'estiu a la ciutat de Solsona, concretament a l'agost quan les donacions baixen.

Han recollit el Premi l'Aitor Colell i el David Rodríguez com ha membres de la Junta.

Donar les Gràcies al Banc de Sang i a l'Associació de DONANTS de Sang del Solsonès per la Gran Feina que fan i que poguem continuar durant molts Anys col-laborant.

Per altra part Penyistes i Socis del Barça han participat en la Marxa Culer, una caminada per celebrar el 125è Aniversari del FC Barcelona.

La Marxa ha tingut dos recorreguts, un de 6km amb pujada de Collbató a Montserrat i una d'uns 50Km amb inici a l'Estadi Johan Cruyff i que tenia una gran exigencia pels Km, per ser nocturna i pel desnivell positiu.

La Penya, ha estat present al recorregut llarg amb el seu President Jordi Sendarrubias i Xavier Viladrich membre de la Junta, així com també el Penyista Josep Caballol.

Com Sempre la Penya Barcelonista Solsona i Comarca present en Actes i Activitats ja sigui recollint Reconeixements per la Feina Realitzada, com participant en diferents Activitats