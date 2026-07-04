...Demanen que acollim a casa els gats del carrer !!? La Barra del Mia La Barra del Mia La Barra del Mia - Mia ARA A PORTADA Successos Tres arrestats per un robatori amb força a un club de golf de Lladurs Ramon Estany Montanyà Esports La solsonina Emma Andreu puja al més alt del podi amb la selecció catalana al Campionat d’Espanya Escolar de BTT Ramon Estany Montanyà Societat Jiménez proposa adaptar la normativa de seguretat per als micropobles rurals Ramon Estany Montanyà Societat El Carnaval de Solsona tanca l'edició 2026 amb una situació econòmica reforçada i renova la presidència de l'entitat Redacció Societat L’Associació de Comerciants de Solsona obté una subvenció de 2.220 euros per impulsar la campanya #regalasolsona Ramon Estany Montanyà Redacció Publicat el 04 de juliol de 2026 a les 09:59 Escull Solsona com la teva font preferida de Google Et pot interessar La Barra del Mia ...d'ideals i convivència !!! La Barra del Mia ...un CONSELL...per la gent gran !!!! La Barra del Mia ...el LLEO XIV !! La Barra del Mia ... Solsona t'estima ...!?? La Barra del Mia ...POUM...livalent!!? La Barra del Mia ...tot pasejant pels BARRIS !! ...Demanen que acollim a casa els gats del carrer !!? · La Barra del Mia · Solsona SeccionsÚltimes notíciesAgendaSocietatCulturaPolíticaSuccessosEsportsEntrevistesReportatgesObituarisLa barra del MiaContingut patrocinatOpinióMultimèdiaFotogaleriesVídeosPòdcastsDadesNewslettersTemàticsImpacteNextViure béCriarEl món de la teleNacióPolisEdicionsCatalunyaBaix MontsenyBerguedàCamp de TarragonaGarrotxaGironaGranollersLleidaManresaOsonaRipollèsRubíSabadellSant CugatTerrassaTerres de l'Ebre Iniciar Sessió Subscriu-t'hi Newsletter close Alta Newsletter Seleccioneu les newsletters que més us interessen i feu clic a 'Continuar'. En donar-te d'alta acceptes la política de privacitat. Les notícies més destacades del Solsonès per Ramon Estany Bona nit Solsona Continuar close Iniciar sessió Iniciar Sessió Has oblidat la contrasenya? No tens compte a Solsona? Crea'n un gratis close Crear compte Periodisme en català, gràcies a una comunitat de gent com tu He llegit i entenc la política de privacitat Crear compte Recuperar contrasenya Introdueix l’adreça de correu electrònic amb la qual accedeixes habitualment i t’enviarem una nova clau d’accés. Recuperar contrasenya close