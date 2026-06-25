...d'ideals i convivència !!! La Barra del Mia La Barra del Mia La Barra del Mia - Mia ARA A PORTADA Societat Situació «límit» a la residència de gent gran de Sant Llorenç de Morunys per la dificultat de trobar personal qualificat Redacció Societat La Fundació Zoo del Pirineu celebra 12 anys dedicada a la fauna salvatge Redacció Societat Solsona acollirà un taller gratuït de cuina marroquina i trobada intercultural el 30 de juny Ramon Estany Montanyà Societat Solsona commemora el 28J amb activitats per reivindicar la diversitat a la ruralitat Redacció Societat El Bisbat de Solsona ordena el primer sacerdot en deu anys Redacció Redacció Publicat el 25 de juny de 2026 a les 12:39 Actualitzat el 25 de juny de 2026 a les 12:40 Escull Solsona com la teva font preferida de Google Et pot interessar La Barra del Mia ...un CONSELL...per la gent gran !!!! La Barra del Mia ...el LLEO XIV !! La Barra del Mia ... Solsona t'estima ...!?? La Barra del Mia ...POUM...livalent!!? La Barra del Mia ...tot pasejant pels BARRIS !! La Barra del Mia ...Info-truck , la Fira... i el MAMA MÒBIL!! ...d'ideals i convivència !!! · La Barra del Mia · Solsona SeccionsÚltimes notíciesAgendaSocietatCulturaPolíticaSuccessosEsportsEntrevistesReportatgesObituarisLa barra del MiaContingut patrocinatOpinióMultimèdiaFotogaleriesVídeosPòdcastsDadesNewslettersTemàticsImpacteNextViure béCriarEl món de la teleNacióPolisEdicionsCatalunyaBaix MontsenyBerguedàCamp de TarragonaGarrotxaGironaGranollersLleidaManresaOsonaRipollèsRubíSabadellSant CugatTerrassaTerres de l'Ebre Iniciar Sessió Subscriu-t'hi Newsletter close Alta Newsletter Seleccioneu les newsletters que més us interessen i feu clic a 'Continuar'. En donar-te d'alta acceptes la política de privacitat. Les notícies més destacades del Solsonès per Ramon Estany Bona nit Solsona Continuar close Iniciar sessió Iniciar Sessió Has oblidat la contrasenya? No tens compte a Solsona? Crea'n un gratis close Crear compte Periodisme en català, gràcies a una comunitat de gent com tu He llegit i entenc la política de privacitat Crear compte Recuperar contrasenya Introdueix l’adreça de correu electrònic amb la qual accedeixes habitualment i t’enviarem una nova clau d’accés. Recuperar contrasenya close