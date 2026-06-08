La Barra del Mia ...el LLEO XIV !! La Barra del Mia La barra del Mia - Mia ARA A PORTADA L’Espai Aurora d’Oliana aporta 500 euros a l’associació Fènix de Solsona Ramon Estany Montanyà L'Aixeta de Solsona reuneix un centenar de persones al Dinar dels Desemparats Ramon Estany Montanyà El SEM renova de forma integral el transport urgent a les comarques de la Catalunya Central Pere Fontanals El PLATER: una oportunitat perduda Redacció | CUP Solsonès L’escola de Llobera expandeix les instal·lacions amb criteris de bioconstrucció i eficiència energètica Ramon Estany Montanyà Redacció Publicat el 08 de juny de 2026 a les 17:25 Escull Solsona com la teva font preferida de Google Et pot interessar La Barra del Mia ... Solsona t'estima ...!?? La Barra del Mia ...POUM...livalent!!? La Barra del Mia ...tot pasejant pels BARRIS !! La Barra del Mia ...Info-truck , la Fira... i el MAMA MÒBIL!! La Barra del Mia ....El bestiari comarcal!!! La Barra del Mia ...fent FIGA... ...el LLEO XIV !! · La Barra del Mia · Solsona SeccionsÚltimes notíciesAgendaSocietatCulturaPolíticaSuccessosEsportsEntrevistesReportatgesObituarisLa barra del MiaContingut patrocinatOpinióMultimèdiaFotogaleriesVídeosPòdcastsDadesNewslettersTemàticsImpacteNextViure béCriarEl món de la teleNacióPolisEdicionsCatalunyaBaix MontsenyBerguedàCamp de TarragonaGarrotxaGironaGranollersLleidaManresaOsonaRipollèsRubíSabadellSant CugatTerrassaTerres de l'Ebre Iniciar Sessió Subscriu-t'hi Newsletter close Alta Newsletter Seleccioneu les newsletters que més us interessen i feu clic a 'Continuar'. En donar-te d'alta acceptes la política de privacitat. Les notícies més destacades del Solsonès per Ramon Estany Bona nit Solsona Continuar close Iniciar sessió Iniciar Sessió Has oblidat la contrasenya? No tens compte a Solsona? Crea'n un gratis close Crear compte Periodisme en català, gràcies a una comunitat de gent com tu He llegit i entenc la política de privacitat Crear compte Recuperar contrasenya Introdueix l’adreça de correu electrònic amb la qual accedeixes habitualment i t’enviarem una nova clau d’accés. Recuperar contrasenya close