La Barra del Mia ...un CONSELL...per la gent gran !!!! La Barra del Mia La Barra del Mia - Mia ARA A PORTADA Ajornen un desnonament al centre de Solsona arran d’una mobilització veïnal Ramon Estany Montanyà AMISOL renova el mobiliari d’una llar-residència amb una aportació de la Fundació “la Caixa” Ramon Estany Montanyà Festa de final de curs al Centre de Formació de Persones Adultes del Solsonès Redacció El bisbat de Solsona rep novament el segell Infoparticipa per la transparència en la seva gestió web Redacció La Catedral de Solsona serà escenari aquest diumenge de l’ordenació presbiteral de Rui Jorge Marques Freire Redacció Redacció Publicat el 20 de juny de 2026 a les 09:06 Escull Solsona com la teva font preferida de Google Et pot interessar La Barra del Mia ...el LLEO XIV !! La Barra del Mia ... Solsona t'estima ...!?? La Barra del Mia ...POUM...livalent!!? La Barra del Mia ...tot pasejant pels BARRIS !! La Barra del Mia ...Info-truck , la Fira... i el MAMA MÒBIL!! La Barra del Mia ....El bestiari comarcal!!! ...un CONSELL...per la gent gran !!!! · La Barra del Mia · Solsona SeccionsÚltimes notíciesAgendaSocietatCulturaPolíticaSuccessosEsportsEntrevistesReportatgesObituarisLa barra del MiaContingut patrocinatOpinióMultimèdiaFotogaleriesVídeosPòdcastsDadesNewslettersTemàticsImpacteNextViure béCriarEl món de la teleNacióPolisEdicionsCatalunyaBaix MontsenyBerguedàCamp de TarragonaGarrotxaGironaGranollersLleidaManresaOsonaRipollèsRubíSabadellSant CugatTerrassaTerres de l'Ebre Iniciar Sessió Subscriu-t'hi Newsletter close Alta Newsletter Seleccioneu les newsletters que més us interessen i feu clic a 'Continuar'. En donar-te d'alta acceptes la política de privacitat. Les notícies més destacades del Solsonès per Ramon Estany Bona nit Solsona Continuar close Iniciar sessió Iniciar Sessió Has oblidat la contrasenya? No tens compte a Solsona? Crea'n un gratis close Crear compte Periodisme en català, gràcies a una comunitat de gent com tu He llegit i entenc la política de privacitat Crear compte Recuperar contrasenya Introdueix l’adreça de correu electrònic amb la qual accedeixes habitualment i t’enviarem una nova clau d’accés. Recuperar contrasenya close