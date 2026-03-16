 Si vols reeixir, escolta la teva dona

Els homes que escolten el consell de les seves dones són, de mitjana, més reeixits. Quina gràcia em va fer aquest titular. Hi vaig caure de quatre potes i el vaig llegir. Recordava, de quan era petita, que el meu pare deia que era millor consultar l'esposa que dormir-ho amb el coixí. I ara penso: les dones només estaven per sobre dels coixins! Creieu que hem guanyat alguna cosa? Hi ha hagut i hi ha homes que ens tenen per menys que bèsties!
També deureu conèixer l'expressió popular: Darrere de tot gran home, hi ha una gran dona. La saviesa popular ofereix una lliçó: escoltar les dones té beneficis reals, mesurables en intel·ligència emocional i presa de decisions. No és un tòpic ni una superstició.
Segons l'article del títol esmentat, del que no he trobat cap fiabilitat científica, un estudi de la Universitat de Chicago ha analitzat 5000 parelles durant deu anys. Conclusió: els homes que tenen en compte l'opinió de les seves parelles femenines aconsegueixen un 20% més d'ascensos professionals i solen guanyar un 15% més que la mitjana.
Però sí que hi ha investigacions reconegudes que corroboren la importància de l'escolta femenina. Com la de John Gottman i col·laboradors (1998) al Journal of Marriage and Family que van demostrar que la disposició dels homes a deixar-se influir per les seves esposes preveia relacions més felices i estables. Però no particularitzaven en la tasca laboral. O la de Walker (2023), publicada a la revista Current Psychology que ha estudiat estadísticament com les conductes de l'escolta activa i receptiva, estan positivament associades amb la satisfacció en la relació de parella.
La història està plena de dones que han reforçat l'èxit dels seus marits. Exemples a cabassos; reconeixements, pocs. Per dir-ne algunes: Ermessenda de Carcassona, Elionor dAquitània, Caterina de Mèdici, Sonia Gandhi, Hillary Clinton, Michelle Obama...
La capacitat d'integrar la perspectiva de la parella enriqueix la presa de decisions. La complementarietat, i per a això no calen estudis cars, és un gran actiu tant en el món professional com en el personal.
La comunicació és bàsica per a qualsevol tipus de relació. Però ha de ser real i respectuosa. No pot ser ni postissa ni fictícia.
Les dones, però, segons els especialistes, solen tenir una visió més estratègica i més preventiva. Elles tendeixen a analitzar més d'un escenari abans de decidir. I aquesta anàlisi ha resultat un gran avantatge estratègic per a molts homes.
I és que escoltar les dones, no es sinònim de submissió, com alguns creuen. És intel·ligència emocional.