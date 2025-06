Alumnes de l'Escola Arrels recullen 70 kg de brossa dins la campanya Lets Clean up Europe

Aquest esdeveniment, emmarcat en el projecte de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, celebra la seva 10 edició i té vocació d'agrupar totes les activitats de recollida de residus en una agenda d'activitats comuna, consultable a: residus.gencat.cat/agendalcue . A Catalunya la campanya està coordinada per l'Agència de Residus de Catalunya i rep el suport d'Ecovidrio, de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona i de la Diputació de Barcelona.

Aquest any més de 600 centres escolars, repartits per totes les comarques de Catalunya duen a terme aquesta actuació ambiental i l'Escola Arrels n'és un dells..

L'Agència de Residus de Catalunya, mitjançant el CRP del Solsonès ens va proporcionar el material necessari (guants, bosses, bàscula) per portar a terme la recollida.

En aquest marc de col·laboració els passats dies 15 i 16 de maig l'alumnat de 2n dESO, dins la matèria d'Entrenament va portar a terme la recollida de brossa al turonet del mirador sobre la Torre Viladot.

Vam recollir més de 70 kg de plàstic, llaunes vidre, així com fustes i ferralla.

L'oficina Ambiental de l'Ajuntament de Solsona va col·laborar recollint tots els residus que vam replegar i separar en bosses.

Alumnes netejant l`entorn



Va ser una acció satisfactòria per prendre consciència que no hem de malmetre el nostre entorn llençant tota mena de brossa i demanem a la gent que hi va a passar l'estona que ho mantingui net. Doneu una ullada a les fotografies de l'abans i el després i entendreu la demanda.

Abans:

Let`s clean up



Després: