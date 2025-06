Aquests són els dies festius a Sant Llorenç de Morunys per l'any 2026

En el ple de l'ajuntament de Sant Llorenç de Morunys del passat dia 2 de juny es van aprovar els dos dies festius locals per al pròxim any 2026, aquests són:

Dia 25 de maig (segona Pasqua)

Dia 10 d'agost (Sant Llorenç)

On cal sumar els dies festius oficials aprovats per la Generalitat de Catalunya per l'any 2026: 1 i 6 de gener, 3 i 6 d'abril, 1 de maig, 24 de juny, 15 d'agost, 11 de setembre, 12 d'octubre, 8, 25 i 26 de desembre.

També aquest passat dia 4 de juny, es va celebrar el Consell Escolar Municipal on es van triar els dies festius propis dels centres educatius del municipi per al curs vinent 2025-2026, aquests són: