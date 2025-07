Les veus i melodies del Misteri d'Elx inunden la Catedral de Solsona

L'Escolania i el Cor Juvenil del Misteri d'Elx s'han presentat aquest divendres a Solsona per oferir una actuació musical única a la catedral. Amb la direcció de Francisco Javier González Valero, el públic ha pogut gaudir d'una selecció d'obres del Misteri d'Elx, que va ser declarat patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la Unesco l'any 2001.

Concert Misteri d`Elx a Solsona

Ramon Estany

55 infants i 20 joves han interpretat un programa de dos parts, la primera amb tres peces pròpiament del Misteri d'Elx, i la segona una selecció de peces d'autors d'arreu i de diferents èpoques.

PROGRAMA

SALVE REGINA, PRINCESA - MISTERI D'ELX

LLEVANTAU'S, REINA EXCEL·LENT - MISTERI D'ELX

GLORIA PATRI ET FILIO - MISTERI D'ELX

IDILLI - J. ALTISENT

POR LA BELLEZA DE LA TIERRA - JOHN RUTTER

UBI CARITAS - A. SNYDER

A GIFT FOR THE KING - LAURA FARNELL

PACEM IN TERRIS - MARCO FRISINA

PANGE LINGUA GLORIOSI - JUAN CARLOS CALDERÓN

MÁS CERCA, OH DIOS, DE TI - LOWELL MASON AND JAMES L. STEVENS

El bisbe de Solsona, Mn. Francesc Conesa, fill d'Elx, ha donat la benvinguda als cantaires i al públic assistent. Ha explicat que quan ell era bisbe de Menorca havien mirat de venir a cantar allà però no va ser possible a causa del desplaçament que era més complicat. Però finalment sí que han pogut venir a Solsona. Conesa ha comentat que coneix a molts dels cantaires perquè són fills de gent de la parròquia on ell hi va estar i els ha escoltat moltes vegades doncs cada dia 15 de cada mes canten a la basílica de Santa Maria d'Elx. A més, també canten per Nadal, Corpus i les principals festes del calendari cristià. El bisbe de Solsona també ha explicat que de les millors veus d'entre els escolans, s'escull els qui fan els papers de Mare de Déu, les Maries i els àngels.

Organitzat conjuntament pel Bisbat de Solsona i el Patronat del Misteri d'Elx, l'esdeveniment, que era d'entrada lliure, ha congregat uns 200 assistents interessats en la música coral i en la preservació d'aquest llegat cultural particular. Els joves artistes interpretaren les peces amb una excel·lent mescla de veu i harmonia. Encara hi ha una darrera oportunitat per escoltar aquest cor singular al bisbat de Solsona, serà aquest dissabte 19 de juliol al les 8 del vespre a Berga, a l'església parroquial.