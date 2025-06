Caragols, humor, balls tradicionals i gegants a la Festa de l'Adesiara de Freixinet

La festa ha estat recuperada per l’Associació de Joves de Riner, encarregats d’ornamentar l’espai amb rams de boix, palla i flors naturals i de paper elaborades prèviament i de coordinar el actes de la celebració. La principal sorpresa de la trobada ha estat una improvisada intervenció artística de la cantant Lídia Pujol, convidada d’honor de la festa.

El dinar popular, una de les principals novetats de la festa recuperada, ha inclòs un menú 100% tradicional a base d’escatxiruta, una mena d’escudella típica de Riner, i caragols a la cassola cuinats segons 6 receptes tradicionals de la zona.

Gegants a la festa de l`Adesiara de Freixinet

Cal recordar que la Festa de l’Adesiara data de finals del segle XIX i es va perdre a principis dels anys 70 del segle passat. L’any 2013 es va recuperar temporalment, però el 2020 es va deixar de fer novament a causa de la pandèmia. La festa ha estat parcialment sufragada per la FECOLL, que amb aquest objectiu va organitzar una caragolada solidària el 6 d’abril en el marc de la Fira de la Mel de Riner.

L`Esperanceta i el seu Cabaret de Pagès a l`Adesiara de Riner

Un dels plats forts de la trobada festiva ha estat el “Cabaret de pagès” de l’Esperanceta, una performance reivindicativa i gamberra en la qual aquest popular personatge pallarès ha reflexionat sobre el paper de la dona pagesa a través de la història i els rols que han desenvolupat i desenvolupen la dona i l’home.

Actuació de Lídia Pujol a la Festa de l`Adesiara de Riner

La festa ha inclòs també una ballada de gegants, un taller de danses tradicionals, un sopar popular a base de botifarra a la brasa i freiximam (una beguda a base de suc de préssec, ratafia i cava) i el ball de nit, en el decurs del qual se sortejà una panera amb productes de proximitat.

Joan Solà, alcalde de Riner, ha afirmat que aquesta iniciativa té diversos objectius, “reivindicar les tradicions que ens són pròpies, com els gegants, els balls tradicional o la gastronomia local, a més de la festa pròpiament dita; dinamitzar culturalment i lúdicament les nostres poblacions; i promocionar el municipi turísticament”.

L’Associació de Joves de Riner explica que la filosofia de l’Adesiara passa per “crear un lligam entre els més joves i la gent gran, que farà que la trobada no sigui una simple festa, sinó una eina per crear una estreta relació entre ambdós col·lectius i per no deixar perdre unes receptes, unes tradicions i una cultura les quals cal conèixer i preservar”.

La recuperació de la jornada festiva, promoguda pels joves del municipi, ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Riner i amb la col·laboració dels veïns i veïnes de Freixinet.