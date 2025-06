Proposen crear centres multiserveis pe potenciar la vida social, cultural i econòmica dels petits municipis

El tècnic dinamitzador contractat per l’Ajuntament de Riner per tal d’afrontar el repte demogràfic al Sudsonès ha finalitzat la diagnosi territorial d’aquesta zona, tot especificant les principals fortaleses, debilitats, oportunitats, amenaces i propostes d’actuació. La contractació del professional es va fer l’any passat gràcies a un ajut de Diputació de Lleida de 37.259,05 euros, dins de la convocatòria de subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida per a la realització d’actuacions que permetin afrontar el repte demogràfic. L’Ajuntament de Riner va sol·licitar l’ajut en representació de l’agrupació de municipis “Agrupació Sudsonès, La Molsosa-Pinós-Riner”. El pressupost total de la contractació ha estat de 39.400,00 euros.

La subvenció atorgada per la Diputació de Lleida correspon a la Línia 2 de Repte demogràfic, destinada al finançament de despeses que permetin, mitjançant la contractació de tècnics/es, afrontar el repte demogràfic a les terres de Lleida, mitjançant la generació de projectes encaminats a l’obertura de noves opcions d’ocupació i desenvolupament general.

Pèrdua i envelliment de població

L’estudi indica que la situació demogràfica dels municipis que formen part del projecte ve condicionada per la pèrdua sostinguda de població, l’envelliment progressius del veïnat i la baixa densitat d’habitants. Aquesta realitat és bàsicament el resultat de factors registrats el passat segle com són el despoblament rural històric, la manca d’oportunitats, la dificultat d’accés els serveis bàsics i les infraestructures limitades.

L’anàlisi DAFO indica que les principals fortaleses del territori són les recents millores de la connectivitat viària, la disponibilitat de fibra òptica a La Molsosa i Pinós, l’existència d’un servei de taxi a demanda per a la gent gran, la presència d’escoles rurals a Freixinet i Ardèvol, la presència d’equipaments culturals i socials, la disponibilitat de 3 pistes poliesportives i una de pàdel, el model de gestió participativa dels locals social d’Ardèvol i Vallmanya i l’ús intensiu dels equipaments per part de residents i visitants.

Quant a les debilitats, el territori registra una absència quasi total de transport públic regular, deficiències estructurals en la carretera entre Torà i Su, desigualtats en l’accés a Internet, manca de centres d’atenció primària, gran dependència de transport privat per a serveis essencials, una reducció significativa del nombre d’alumnes a les escoles rurals, dispersió de la població en masies aïllades, accés desigual als serveis socials i poca cobertura horària de serveis com el taxi a demanda.

En l’apartat d’oportunitats s’indica la rehabilitació prioritària de la carretera Torà-Su, l’extensió de la fibra òptica a tot el territori, el foment de territori com a espai atractiu per viure-hi i treballar-hi, el reforç i dinamització de les escoles rurals, l’ús estratègic dels equipaments culturals i esportius com a eixos d’activitats turístiques i d’altre tipus, l’ampliació del transport a demanda o mobilitat compartida, la posada en valor de la gestió comunitària dels espais socials i la promoció d’activitats econòmiques locals lligades als equipaments actius com el turisme rural, l’esport i la cultura.

Les principals amenaces que sobrevolen la zona són el despoblament i envelliment progressius, el tancament o fusió d’escoles rurals, l’augment de les desigualtats territorials, la inviabilitat dels serveis per baixa densitat i dispersió, la potencial falta d’ús dels equipaments socials i culturals, la dependència excessiva del voluntariat o del mateix veïnat i el risc que les millores tecnològiques no arribin a tothom.

Propostes d'actuació

Les propostes d’actuació basades en aquesta diagnosi passen per la creació d’un espai als webs municipals per difondre els habitatges disponibles a fi de facilitar el contacte entre propietaris i persones interessades; l’ampliació del rebost del poble (com a espais per fomentar el consum de proximitat i la promoció de productes locals) i l’habilitació de centres multiserveis per atendre necessitats comunitàries i potenciar la vida social, cultural i econòmica; la creació d’un Centre de Dia conjunt per garantir una atenció de qualitat i propera a la gent gran dels tres municipis; la implementació d’un espai d’acollida per als excursionistes del GR-7 que ajudaria a dinamitzar els pobles de La Molsosa i Freixinet, i l’organització d’activitats extraescolars a Ardèvol i a Freixinet pensades per a complementar l’aprenentatge dels infants i donar suport a les famílies.

El tècnic contractat s’ha encarregat de fer la diagnosi de l’estat actual del territori assignat, la identificació de les principals causes de l’actual situació demogràfica d’aquest territori, l’elaboració de propostes d’actuació i del calendari de desplegament de les mateixes, la confecció del pressupost i fons de finançament per a fer front a la implementació de les propostes i la definició d’indicadors que permetin avaluar el grau d’acompliment.