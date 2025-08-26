Com veure el proper eclipsi total de lluna des de el Castell de Lladurs

Has vist mai un eclipsi total de Lluna des de que surt per l’horitzó? Vols saber perquè es produeixen i veure’l amb un potent telescopi? Si te’l perds ara el proper eclipsi total de Lluna serà a finals de 2028.
Si vols assistir a un esdeveniment molt especial, aprendre més sobre la Lluna i observar com va evolucionant l’eclipsi a través d’un telescopi aquesta activitat a l'observatori astronòmic del Castell de Lladurs t’encantarà.
El 7 de setembre es produeix un eclipsi total de Lluna i serà visible a casa nostra i serà l’únic que podrem contemplar aquest 2025. Començarem l’activitat a la sala explicant detalls sobre la nostra Lluna i com es produeixen els eclipsis. A continuació pujarem a la torre per admirar un paisatge únic i seguir l’evolució de l’eclipsi. Durant l’event observarem com surt la Lluna per l’horitzó i la podrem admirar a ull nu, amb binocles i amb un potent telescopi. Veurem com es va retirant la ombra de la Terra i com va avançant la llum per la superfície de la Lluna. Per acabar apuntarem el telescopi cap a Saturn i podrem gaudir dels seus espectaculars anells.
En cas de mal temps o núvols, es realitzarà una activitat alternativa sobre la Lluna, els eclipsisi i els esdeveniments astronòmics que podem veure al cel pròximament. I es visitarà la torre per gaudir de la magnífica vista que es domina.
L'activitat es fa en CATALÀ, tot i que es farà en CASTELLÀ en cas que sigui sol·licitat.
Venda d'entrades a Entrades Solsonès. Per dubtes o aclariments: info@astrosolsones.com o 607225944
Ho organitza: Astrosolsones
- Dia: 7 de setembre de 2025
- Hora d'inici: a les 19.45 h
- Durada: 2 hores
- Punt de trobada: aparcament del castell de Lladurs (Solsonès).