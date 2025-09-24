El Banc d’Ajuts i Productes de Suport del Solsonès facilita l’autonomia de les persones amb dependència o discapacitat

El Banc d’Ajuts i Productes de Suport del Solsonès (BAPS) ofereix productes de suport a persones amb discapacitat, dependència o dificultat invalidant transitòria (grues de bipedestació i d’elevació, llits articulats elèctrics, baranes, cadires de dutxa i de banyera, cadires de rodes i caminadors, entre d’altres).
El banc està actiu des de l’any 2018 gràcies a un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal, el Centre Sanitari i Creu Roja, té com a objectiu millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones amb dependència, discapacitat o dificultats invalidants transitòries o permanents. Alhora, el servei també vol donar suport a les persones cuidadores, que sovint es troben amb necessitats sobrevingudes i sobtades.
El BAPS dona cobertura a tots els municipis de la comarca i està ubicat a Creu Roja El Solsonès. La Terapeuta Ocupacional és l’encarregada de valorar les necessitats i capacitats de cada persona, així com d’identificar les ajudes tècniques més adients i adaptar-les al domicili. També ofereix l’entrenament i assessorament necessaris per garantir un ús segur dels productes tant a la persona usuària com a la seva família o cuidador, a més de fer-ne el seguiment posterior.
El funcionament és a mode de servei de préstec, amb una fiança o lloguer mensual segons el producte. Les sol·licituds es gestionen a través dels Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del Solsonès i s’hi pot accedir per derivació de les entitats signants del conveni, d’altres entitats socials o bé per iniciativa pròpia.
En el que portem de 2025, el servei ja ha realitzat unes 40 valoracions, de les quals la meitat han requerit visita a domicili. Solsona, Olius i Sant Llorenç de Morunys són els municipis amb més demanda.