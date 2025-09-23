El Consell d'Adolescents entrega a L'Associació Fenix la recaptació del Cinema a la Fresca

El consell d’adolescents ha reiniciat la seva activitat desprès de les vacances d’estiu, convidant a l’associació Fènix a la seva seu, per explicar la iniciativa duta a terme el passat mes de juliol del «cinema a la fresca». Una activitat oberta a tot el públic i en que la recaptació ha estat entregada a l’associació.\r\n\r\nEl Consell d’Adolescents és un òrgan de participació del nois/es de 12 a 16 anys creat per l’ajuntament de Solsona i des de l’associació volem agrair la implicació d’aquests joves i animar-los a seguir amb les activitats solidàries. \r\n