La biblioteca de Solsona organitza una xerrada per a famílies i docents sobre la ficció digital infantil i juvenil 

No tots els jocs són iguals, el videojoc pot tenir grans possibilitats estètiques per a infants i joves, de la mateixa manera que hi ha formes digitals de ficció que poden ser un bon recurs. Aquestes són algunes de les premisses que desenvolupa la xerrada Jugar importa. Ficció digital infantil i juvenil i educació cultural. La impartirà l'expert Lucas Ramada Prieto per a famílies i docents dimecres vinent, dia 30, a dos quarts de sis de la tarda a la biblioteca Carles Morató de Solsona.

La xerrada versarà sobre la importància de l'acompanyament adult al contacte infantil i juvenil amb la cultura del videojoc, les seves possibilitats estètiques d'aquest recurs i la diversitat de jocs. La voluntat del formador és crear un espai de diàleg sobre la responsabilitat adulta en la forma que tenen els joves de relacionar-se amb aquesta esfera de la cultura i la selecció d'obres de qualitat.

Doctor en didàctica de la llengua i la literatura per a la Universitat Autònoma de Barcelona, l'asturià Lucas Ramada Prieto està especialitzat en ficció digital infantil i juvenil i la seva relació amb l'educació literària. És autor de @EstoNoVadeLibros, el primer canal d'Instagram castellà sobre divulgació de literatura digital i videojocs per a nens i nenes.

Aquesta proposta és organitzada per la Biblioteca Carles Morató, que forma part d'un grup de biblioteques de la demarcació de Lleida que s'estan formant en aquest camp per introduir-lo progressivament en el seu programa d'activitats. Hi col·labora el Servei Educatiu del Solsonès.