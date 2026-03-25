La Fura celebra 20 anys

Un dia ple d’actes ha servit per celebrar el 20è aniversari del Casal Popular la Fura. El concert de Les Absentes i Incendi KIF, precedit d’un sopar popular i d’un espectacle de foc amb els Diables la Xera, va posar el colofó final a la festa, que va aplegar centenars de persones. Al matí havia sigut el torn del vermut i el concert d’Argelagues, del dinar amb la paella a càrrec de Cuina Conscient, i a la tarda el de l’activitat infantil, la xerrada sobre el passat, present i futur del casal i dels gegants de Bertrans. La Fura ha estat la porta d’entrada de moltes idees a Solsona, que després han estat àmpliament assumides pel conjunt de la societat. Fem una mica de repàs.
Primer de tot, què és un casal popular?
La Fura forma part de la Xarxa de Casals i Ateneus, que n’agrupa més de 120 arreu dels Països Catalans. Tots tenen un denominador comú, són espais de trobada de persones i de col·lectius i punts d’agitació cultural i política des d’on s’articulen moltes lluites.
Els inicis: Com va començar?
La Fura sorgeix del treball conjunt de dos col·lectius previs: Casal Voliac i la Plataforma en Defensa del Solsonès. El primer era una entitat que picava pedra seguint l’herència de l’independentisme combatiu dels 80 i 90, organitzant els aplecs del Castellvell, concerts reivindicatius, xerrades, etc. La segona sorgí per plantar batalla contra la destrucció del territori. Aquestes dues entitats van començar a treballar plegades i d’aquí sorgí la necessitat d’obrir un casal popular, un espai que servís de punt de trobada i de base d’operacions per a les seves lluites. D’aquests dos col·lectius, juntament amb gent nova que s’hi afegí, nasqué La Fura.
Quines n’han sigut les línies de treball?
La Fura ha estat sempre un projecte obert a les inquietuds de la gent que s’hi ha acostat, mantenint a la vegada unes línies polítiques clares. Aquestes són les següents:
- La justícia social: La lluita per una societat justa ha estat un eix central, amb protestes i accions reivindicatives, xerrades, assessoraments sindicals, etc. A la vegada que la Fura acull a altres col·lectius, com el Sindicat d’Habitatge, que també treballen amb aquest objectiu.
- La llibertat dels Països Catalans i la defensa de la llengua: L’alliberament nacional ha estat un altre dels puntals del casal, agafant el relleu en l’organització de l’Aplec del Castellvell i promovent i implicant-se en les mobilitzacions independentistes. A la vegada també s’ha fet un treball molt actiu de defensa de la llengua i la cultura catalana.
- El feminisme i l’alliberament de gènere: Aquest eix també ha sigut clau al llarg d’aquests 20 anys, amb coses com, per exemple, les campanyes de prevenció i denúncia de les agressions sexistes o la que, recentment, ha aconseguit que es pugui avortar farmacològicament a la comarca. A la vegada la Fura ha acollit col·lectius que treballaven aquest tema, com el Grup de Gèneres o La Cugula.
- Cultura: La Fura ha estat un focus d’activisme cultural molt actiu. Actes com concerts de grups locals i d’arreu, el Club de Lectura Crítica, presentacions de llibres, revetlles populars, la parada de Sant Jordi, els FuraFolks, teatre, cultura popular, han omplert la programació de la Fura.
- Defensa del territori: Des dels inicis, amb la Plataforma en Defensa del Solsonès fins ara, amb Pirineu Viu i la campanya contra els Jocs Olímpics d’Hivern, la defensa del territori i la lluita contra l’especulació ha estat un puntal del casal, amb campanyes i accions reivindicatives.
- Solidaritat i internacionalisme: Pensar globalment i actuar localment ha sigut una màxima d’aquests 20 anys. Per això s’ha treballat per conèixer problemàtiques i lluites d’arreu del món, difondre-les i promoure accions solidàries.
I cap on va la Fura?
La Fura encara els propers anys amb l’empenta de l’experiència acumulada dels 20 anys i de la gent jove que ha renovat el projecte, que ha entrat amb molta força. Al davant té reptes logístics i polítics. Millorar l’espai, enfortir i cohesionar la comunitat de Solsona i de la comarca, seguir aprofundint en els vincles amb el teixit associatiu, contribuir a avançar cap a un nou cicle de mobilitzacions, defensar la llengua i la cultura catalanes, confrontar els discursos d’extrema dreta, defensar la comarca davant les futures agressions que de ben segur rebrà i treballant per una Solsona justa, compromesa, integradora i viva.
La Fura compta amb prop d’un centenar de sòcies que aporten el seu granet de sorra per seguir fent créixer el projecte. Qualsevol persona que vulgui pot formar part d’aquesta gran família i fer-se sòcia. Juntes seguim construint alternatives. Amb les lluites de sempre seguim, seguirem!