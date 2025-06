L’Ajuntament de Solsona convoca la ciutadania a una doble xerrada sobre la gestió de l’arbrat urbà

Les regidories de Medi Ambient i Parcs i Jardins de Solsona convoquen la ciutadania a una doble xerrada sobre la gestió de l’arbrat urbà al municipi.

Anirà a càrrec d’Anna Terricabras Genís, paisatgista, enginyera agrícola i assessora per a la gestió del verd urbà. La cita serà dijous vinent, 12 de juny, a les onze del matí i a les set del vespre a la sala cultural de l’ajuntament.

Per què no es poda els arbres més sovint? No és perillós deixar-los créixer? Com afecta la seguretat i la neteja? Són dubtes habituals entre la població als qual es vol donar resposta. Aquesta és la quarta sessió informativa que organitza l’Ajuntament des del 2017 per explicar el model de gestió de l’arbrat respectuós i sostenible pel qual s’aposta a Solsona. El 2016 les podes intensives van començar a substituir-se per nous criteris d’esporga, basats en valoracions tècniques i ambientals.

Segons Anna Terricabras, “les podes severes debiliten els arbres, els fan més vulnerables a plagues i malalties, poden provocar situacions de risc, redueixen la seva esperança de vida i incrementen els costos de manteniment a llarg termini”. Per això la tendència en molts municipis passa per les “intervencions puntuals i de manteniment”.

La voluntat d’aquesta convocatòria, per al regidor de l’àrea, Ramon Montaner, és explicar novament “de manera clara i entenedora” com es gestiona el verd urbà de Solsona, recollir inquietuds i aclarir dubtes “en un espai de diàleg i comprensió entre l’Ajuntament i el veïnat”.

Aquest és un dels temes, precisament, que el grup municipal de Treballem per Solsona qüestiona de forma recurrent en els plens en constatar que és una preocupació ciutadana manifestada en les visites de barri.