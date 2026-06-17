Aproven un Pla d’Emergència i Evacuació per reforçar la seguretat dels infants als campaments d’estiu a la Ribera Salada

L’Esplai Riallera ha elaborat un Pla d’Emergència i Evacuació per als campaments d’estiu que es duran a terme a la Ribera Salada. El document, que ha comptat amb l’assessorament del Servei Comarcal de Joventut del Solsonès, té com a objectiu garantir la màxima seguretat dels infants, joves i monitors davant qualsevol situació que pugui posar en risc el desenvolupament normal de l’activitat.
El pla estableix protocols específics d’actuació davant emergències com incendis forestals, inundacions i riuades sobtades, tempestes elèctriques, accidents personals o la desaparició d’un participant. També defineix les responsabilitats de l’equip educatiu, els procediments d’evacuació, els punts de reunió segurs i els mecanismes de coordinació amb els serveis d’emergència.
Entre les mesures previstes destaquen el seguiment permanent de les previsions meteorològiques, la identificació de diverses vies d’evacuació, la preparació de material d’emergència específic i la realització de simulacres abans de l’inici de l’activitat. Així mateix, s’han previst espais alternatius d’acollida en cas que una evacuació obligui a abandonar temporalment la zona de campaments.
Amb la voluntat de reforçar la coordinació i facilitar una resposta ràpida i eficaç davant qualsevol incidència, el Pla d’Emergència i Evacuació ha estat presentat al Consell Comarcal del Solsonès, als ajuntaments implicats perquè en tinguin coneixement i disposin de tota la informació necessària sobre l’activitat i els protocols establerts.
Des de l’Esplai Riallera es considera que la prevenció, la planificació i la coordinació amb les administracions són elements essencials per garantir unes activitats de lleure segures, reafirmant el seu compromís amb la seguretat, el benestar i l’educació dels infants i joves participants, incorporant mesures adaptades als nous reptes derivats dels fenòmens meteorològics extrems i de les activitats en entorns naturals.