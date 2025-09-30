Nova formació per a PIMES: Igualtat a mida: Claus per a PIMES ofereix eines per complir amb la normativa en matèria d’igualtat de gènere

Davant l’augment de les obligacions legals en matèria d’igualtat de gènere per a les empreses, arriba la formació Igualtat a mida: Claus per a PIMES, una sessió pràctica dissenyada específicament per a petites i mitjanes empreses que volen adaptar-se a la normativa vigent i implementar mesures efectives per promoure la igualtat dins l’entorn laboral.
La formació abordarà qüestions clau com ara:
- El registre retributiu obligatori
- Els protocols contra l’assetjament sexual i per raó de sexe
- Les auditories salarials
- Altres mesures recollides a la legislació vigent
Amb un enfocament pràctic i adaptat a la realitat de les PIMES, la sessió serà conduïda per Georgina Gonzàlez, llicenciada en Dret i consultora de gènere amb més de 10 anys d’experiència en l’assessorament a empreses en matèria d’igualtat. La seva trajectòria combina rigor jurídic i aplicació pràctica, fet que garanteix una formació útil, clara i orientada a resultats reals.
“Moltes PIMES desconeixen que, tot i tenir menys de 50 persones a la plantilla, hi ha obligacions que també les afecten. Aquesta formació vol ser una oportunitat per posarse al dia i avançar en matèria d’igualtat”, explica Gonzàlez.
Dades de la formació
Data: 10 d’octubre del 2025
Lloc: Solsona – Sala Francesca de Llobera (Consell Comarcal del Solsonès)
Horari: De 10 h a 12 h
Inscripcions i més informació: equitat@elsolsones.cat o trucant al 973 48 32 34
Aquesta iniciativa no només busca promoure una cultura empresarial més igualitària, sinó que també facilita el compliment legal d’una manera accessible i adaptada a la realitat de les petites i mitjanes empreses.