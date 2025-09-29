Com menjar saludable al millor preu, eix de la XIV Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer 2025

La Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) organitza la XIV edició de la Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer (SECAPC) del 26 de setembre al 3 d'octubre. El lema de la SECAPC és “Menja sa i mou-te” i té com a objectiu sensibilitzar la població per adoptar estils de vida saludables d’acord amb les recomanacions del Codi Europeu contra el Càncer per prevenir la malaltia. Enguany, la SECAPC se centra en desmentir el mite que seguir una dieta saludable i equilibrada és car.
Entre la població del nostre país, existeix encara la creença que seguir una dieta saludable no és econòmic, però diferents estudis apunten que gastar molts diners per a alimentar-se de manera sana es pot evitar seguint una sèrie de consells bàsics. Per exemple, optant per comprar aliments de temporada i proximitat; comprant productes a granel enlloc d’envasats; evitant els aliments precuinats; planificant els àpats abans de fer la compra; buscant ofertes i comparant preus; i congelant aquells productes que es consumiran més endavant; entre d’altres recomanacions.
L’activitat infantil “L’Hort d’en Marçal” entra a escoles de Solsona: El Vinyet, Setelsis i Arrels1, per animar els infants d’entre 5 i 7 anys a menjar fruita. Mitjançant un vídeo i material pedagògic, 105 nens i nenes treballen a les aules les propietats de la fruita i elaboren una broqueta amb 5 tipus de fruita diferents que tasten a continuació. L’objectiu és ajudar-los a desenvolupar un estil d’alimentació saludable que els acompanyi tota la vida. Un equip de voluntaris i voluntàries de l’associació Fènix col·laboren en aquestes activitats, a més dels Supermercats Caprabo, encarregats de la donació de la fruita pels tallers.
La XIV Setmana Catalana de Prevenció del Càncer compta amb el suport dels Departaments de Salut i Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Lleida, Dipsalut de la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Barcelona; i amb la col·laboració de Supermercats Caprabo i la Xarxa Audiovisual Local (XAL).