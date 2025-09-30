El Solsonès promociona la seva gastronomia i productes a la Fira MOS

El Consell Comarcal del Solsonès està donant a conèixer en el marc de MOS - Fira de Sant Miquel la nova campanya “El Solsonès, quin gust de comarca”, un projecte destinat a promocionar el producte agroalimentari i la gastronomia d’aquest territori. La campanya, d’àmbit català, començarà aquest octubre i es perllongarà fins a finals de desembre.
Meritxell Gené, tècnica agroalimentària del Consell Comarcal del Solsonès, explica que la campanya es concretarà en tallers de cuina catalana amb el productors locals que es faran en el marc de les fires de la comarca i en unes jornades gastronòmiques, organitzades conjuntament amb el Gremi d’Hosteleria del Solsonès, en les que una quinzena de restaurants oferiran plats amb productes de temporada. A més, es farà la difusió de productors i productes a través de xarxes.
Durant el mes d’octubre es promocionarà especialment la sal del Salí de Cambril i els plats elaborats amb moresc. La campanya es fa també coincidint amb la distinció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025.
El saló MOS – Fira de Sant Miquel, juntament amb el Saló de l’Automòbil de Lleida, assoleixen avui la darrera jornada amb un balanç global positiu. L’horari dels dos salons, que acullen una setantena d’expositors i una cinquantena d’activitats, va de 10.30 a 20.00 h. L’accés es gratuït.