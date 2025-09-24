El Solsonès presenta la campanya gastronòmica «El Solsonès, quin gust de comarca!»

El Consell Comarcal del Solsonès i l’Agència de Desenvolupament Local Solcar presentaran, el proper dimecres 1 d’octubre a les 18 h a la sala Francesca de Llobera, la campanya “El Solsonès, quin gust de comarca!”, una iniciativa que s’emmarca dins aquest reconeixement de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025. Catalunya ha estat reconeguda amb el títol de Regió Mundial de la Gastronomia 2025, un guardó que posa en valor la producció alimentària local, la cultura culinària, la sostenibilitat, la innovació gastronòmica i l’educació per a la salut.
Per al Solsonès, això suposa una oportunitat per posar en relleu els productes de casa nostra —formatges, elaborats de gran qualitat, plats tradicionals i productes de proximitat— i les pràctiques agroalimentàries que preserven el nostre paisatge i cultura rural. Aquest reconeixement nacional i internacional pot ajudar a estimular l’economia local, afavorir el turisme gastronòmic i enfortir el sentiment de pertinença del territori.
L’objectiu de la campanya és posar en valor la gastronomia i els productes locals i reforçar la identitat del territori a través de la promoció del sector agroalimentari i de la restauració.
Durant l’acte també es presentaran les iniciatives:
• Benvinguts a Pagès 2025
• Jornades Gastronòmiques del Gremi d’Hostaleria i Turisme del Solsonès
Benvinguts a Pagès 2025 celebrarà la seva desena edició els dies 4 i 5 d’octubre arreu del país. Al Solsonès, la formatgeria Laubagueta de Biosca obrirà les seves portes al públic. A més, s’hi podran gaudir d’altres activitats vinculades a la gastronomia i el territori, com la visita guiada “Tasta Solsona” o l’experiència “Sol i Vermut” al Castell de Lladurs”.
L’acte de presentació d’aquest dimecres comptarà amb un taller de cuina en directe amb productes del Solsonès, a càrrec del xef Roger Vilaginés, del restaurant Mare de la Font de Solsona, i clourà amb un tastet gastronòmic.
Per assistir-hi, cal confirmar assistència a través del formulari següent:
https://forms.gle/oqX9Mca8oKXFeqPY8, o bé contactant amb l’Oficina de Turisme o el Consell Comarcal del Solsonès.