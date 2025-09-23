El Consell Comarcal del Solsonès participa a la Fira de Calella i l'Alt Maresme

Del 19 al 23 de setembre, convidats per l’Ajuntament de Calella, el Consell Comarcal del Solsonès participa a la 44a edició de la Fira de Calella i l'Alt Maresme, dins de la secció dedicada a fires i festes lleidatanes. L’objectiu és promoure les fires del Solsonès i donar a conèixer els recursos turístics de la comarca.
Al llarg d’aquests dies es dur a terme presentacions de diverses fires del Solsonès. Entre elles, la Fira de la Mel del Miracle, amb una xerrada de Jordi Molner, del Celler del Miracle, que ha explicat i ofert un tast dels productes del santuari (mel, formatges, vins i ratafia). També s’ha presentat la Fira del Trumfo i la Tòfona de Catalunya, a càrrec de l’investigador del CTFC Juan Martínez de Aragón; la Fira de la Baquiol de Biosca, amb l’exposició “La guerra amb ulls de dona”, presentada per les seves organitzadores; i el Mercat del Trumfo i la Sal, on el Salí de Cambrils dona a conèixer la sal dels Pirineus des de l’estand del Solsonès.
Des d’aquest mateix espai també s’ha difós el nou fulletó de la campanya gastronòmica El Solsonès, quin gust de comarca!, que destaca la riquesa culinària i els productes locals. La campanya es presentarà l’1 d’octubre al Consell Comarcal del Solsonès i inclourà diverses activitats de promoció.
Amb aquesta participació, el Consell Comarcal del Solsonès referma el seu compromís amb la promoció del territori i l’impuls del turisme local.