La Regió Sanitària Catalunya Central inicia la campanya de vacunació grip-COVID amb més de 125.000 dosis

El Departament de Salut inicia avui dilluns la campanya de vacunació de tardor, que inclou la vacunació contra la grip i la COVID-19. Per a aquesta campanya es preveu distribuir a la regió sanitària, tant a centres d’atenció primària com a hospitals més de 125.000 dosis, un 55% de les quals contra la grip i la resta contra COVID-19. L’objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d’ambdues infeccions i fer-ho abans no arribi el fred.
Per realitzar la campanya de vacunació, a la Regió Sanitària Catalunya Central es distribuiran, principalment als centres d’atenció primària, un total de 68.880 dosis de vacuna contra la grip i 56.634 més contra la COVID-19. Per àmbits, als centres d’atenció primària del Berguedà corresponen 8.080 dosis de grip i 4.302 de COVID; al conjunt del Bages, Solsonès i Moianès, 43.890 de grip i 22.200 de COVID; a Osona, 14.160 de grip i 28.470 de COVID; i als hospitals de la regió, 2.750 de grip i 1.662 de COVID. Aquestes xifres són la previsió actualitzada a data d’avui, i poden veure’s modificades en funció de com avanci la campanya. Cal tenir en compte, a més, que les vacunes no arriben de cop sinó de manera escalonada i distribuïda per setmanes als centres.
La campanya es desplegarà en dues fases. La primera que s’inicia avui inclou la vacunació de persones que viuen a residències, persones de més de 80 anys, embarassades, personal sanitari i, com a novetat d’aquest any, infants de 6 a 59 mesos. També es prioritzarà la vacunació de les persones que reben atenció domiciliària.
Aquesta primera fase de la campanya s’allargarà durant aproximadament tres setmanes. La segona fase començarà el 13 d’octubre, moment a partir del qual podran vacunar-se la resta de col·lectius indicats: majors de 60 anys, les persones menors d’aquesta edat amb condicions de risc, persones residents en centres d’atenció a la discapacitat, així com docents i el personal de serveis essencials, entre d’altres.
Avançar-se als virus respiratoris
El principal objectiu és protegir la ciutadania davant dels virus respiratoris, els quals augmenten la seva circulació especialment durant els mesos de tardor i hivern. Per això, es fa una crida a vacunarse abans que s’iniciï el període de major incidència, que com sempre, es preveu que comenci el mes de desembre.
Cal recordar que la grip i la COVID-19 continuen sent malalties que poden provocar complicacions greus, sobretot en persones grans, infants i col·lectius amb més risc. La vacuna contra la grip redueix la malaltia i les seves complicacions, entre les quals pneumònia, otitis, sinusitis, deshidratació o agreujament d’una malaltia crònica de base (per exemple, insuficiència cardíaca, asma o diabetis).
Aquestes complicacions poden fer necessàries hospitalitzacions, ingressos en unitats de cures intensives i, fins i tot, causar la mort. Precisament per aquest motiu, es comença la campanya en una primera fase per a aquests col·lectius més vulnerables.
Els col·lectius més vulnerables
A la Regió Sanitària Catalunya Central s’estima que hi ha unes 27.200 persones majors de 80 anys (14.570 al Bages, Solsonès i Moianès; 3.280 al Berguedà i 9.340 a Osona). La cobertura vacunal d’aquest col·lectiu durant l’any passat va ser del 63% a la demarcació. D’aquests, a la nostra regió hi ha unes 4.480 persones que viuen en centres residencials (2.310 del Bages, Solsonès i Moianès; 750 del Berguedà i 1.420 d’Osona).
D’altra banda, com a novetat aquesta campanya, s’avança l’inici de la vacunació als infants entre 6 i 59 mesos, que conformen un col·lectiu d’unes 16.500 persones a la regió (8.400 del Bages, Solsonès, Moianès; 1.300 Berguedà i 6.800 Osona). Durant la temporada anterior es va assolir una cobertura del 32% a la demarcació. Vacunar als infants permet no només protegir-los precoçment de contraure la malaltia i patir complicacions, sinó que també redueix la propagació del virus al seu entorn, sobretot si hi ha persones grans.
Un altre dels col·lectius pels quals avui comença la campanya, són les persones embarassades que a hores d’ara conformen un col·lectiu de 1.500 dones de la regió sanitària (775 del Bages, Solsonès, Moianès; 115 del Berguedà i 610 Osona). Cal incidir en que la vacuna està recomanada en qualsevol trimestre de l’embaràs o durant la lactància. Vacunar-se redueix les possibles complicacions (com el part prematur o cesària) i protegeix tant l’embarassada, com el nadó durant els primers mesos de vida.
La vacunació contra la grip es recomana també a tot el personal de centres, serveis i establiments sanitaris, ja que tenen un risc fins a 3,4 vegades més alt de patir la malaltia que una persona sana de la mateixa edat o condició. Vacunar-se és clau per prevenir la malaltia i les seves possibles complicacions, en ells mateixos i també per a reduir la probabilitat de transmetre el virus al seu entorn i als pacients que atenen, especialment els més vulnerables i amb més risc de complicacions, d’hospitalització o de mort.