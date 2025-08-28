La campanya de vacunació de la grip i la Covid començarà el 22 de setembre per a la gent gran, embarassades, infants i personal sanitari

El Departament de Salut començarà la vacunació de la grip i la Covid-19 el 22 de setembre a les residències de gent gran, entre els majors de 80 anys i les dones embarassades. Com a novetat, s’avança a aquesta mateixa data la vacunació dels menors de 5 anys -en aquest cas només de la grip- i personal sanitari i sociosanitari, amb la previsió que la temporada de la grip es podria avançar entre dues i quatre setmanes enguany. El 13 d’octubre, la vacunació s’obrirà a la resta de grups per als quals es recomana, bàsicament majors de 60 anys i persones amb condicions de risc. Catalunya manté la indicació de vacunar els majors de 60 de la grip i la covid, a diferència de les pautes del Ministeri, que eleva l’edat per al coronavirus als 70.\r\n