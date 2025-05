Odèn acull amb èxit la 7a Jornada de Turisme del Solsonès

Una quarantena d’agents turístics i representants institucionals es van reunir aquest dimarts, 20 de maig, al Salí de Cambrils (Odèn), en el marc de la 7a Jornada de Turisme del Solsonès. La trobada va esdevenir un espai de connexió i intercanvi entre professionals del sector, posant el focus en la promoció del territori, les novetats del sector i els productes locals.

La jornada es va iniciar amb la benvinguda del regidor de Turisme d’Odèn, Xavier Bertolín, i la intervenció del conseller comarcal de Turisme i alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, que va presentar l’acte. A continuació, es van donar a conèixer diversos recursos turístics d’Odèn i projectes dinamitzadors com el Parc Geològic i Miner Contraforts del Pirineu, el Salí de Cambrils, el Zoo del Pirineu i les activitats sensorials i familiars organitzades per Sàmara Natura per descobrir la fauna i la flora del municipi.

La pausa-cafè va tenir lloc al Gastrobar La Teuleria, del mateix Salí. La segona part de la jornada es va dedicar a iniciatives com la recuperació de la campanya turística i gastronòmica “El Solsonès, quin gust de comarca!”, presentada per Meritxell Jané, tècnica d’agroalimentació i hostaleria d’Adsolcar. Des de l’Associació de Turisme de laVall de Lord es van comentar les accions previstes per aquest any; Jordi Vallès va explicar què és el Tour du Lord i l’evolució que ha tingut a les xarxes socials; Jordi Fraxanet va exposar les activitats organitzades per Astrosolsonès al Castell de Lladurs; i des de Solsona Experience es van presentar les novetats relacionades amb les visites guiades. Marta Valero va explicar també les accions de dinamització impulsades des de Territori de Masies, i l’alcaldessa de Castellar de la Ribera, Claustre Sunyer, va mostrar, a través d’un vídeo, la restauració de l’escola rural i la creació d’un espai museïtzat per donar-lo a conèixer.

Pablo Ortega, de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, va presentar les novetats del Grand Tour de Catalunya, i la jornada es va cloure amb la intervenció de Juli Alegre, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

Després de dinar al restaurant de la Fonda Casanova de Cambrils, la jornada va continuar a la tarda amb una visita al Camí del Vermell, situat sota la Font del Vermell. Es tractavd’un espai interpretatiu i de sensibilització ambiental on l’Ajuntament d’Odèn ha senyalitzat un itinerari de fauna i un de botànic, i ha impulsat actuacions per conservar hàbitats i espècies com ratpenats, ocells insectívors, papallones i orquídies. La visita va ser guiada per Montse Rodríguez, de Sàmara Natura, i Xavier Bertolín, de l’Ajuntament d’Odèn.

La jornada va posar de manifest el compromís del sector per impulsar un turisme sostenible, connectat amb l'entorn i amb una clara voluntat de col·laboració comarcal.