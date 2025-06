La comunicació empresarial, protagonista de la nova jornada Boca Orella a la Vall d’Ora

En aquesta ocasió, la sessió va comptar amb la participació del periodista Marc Segués, col·laborador habitual al programa de Jordi Basté a RAC1.

Durant el matí, les persones assistents van treballar eines per millorar la comunicació dins l’empresa, la manera de liderar reunions i equips, i també com transmetre millor allò que ofereixen als seus clients. A la segona part de la jornada, Segués va aprofundir en aspectes més teòrics sobre la comunicació externa, com ara els canals disponibles, l’estratègia als mitjans locals i la importància de tenir un pla de comunicació ben definit.

La trobada va finalitzar amb una visita a l’Ecomuseu de la Vall d’Ora i un dinar a la masia El Pujol de l’Aiguadora, en un entorn natural privilegiat que va permetre continuar les converses de manera distesa.

Des de les dues associacions organitzadores, es valora molt positivament l’assistència, la participació activa i el bon ambient que es va crear durant tota la jornada. També s’ha volgut agrair especialment la implicació i el tracte proper del Marc Segués, que va saber combinar teoria i exemples pràctics per fer arribar els continguts de manera clara i útil

.