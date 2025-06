La campanya «De mà en mà» busca relleu per a la històrica merceria solsonina Ca l’Anita

La campanya “De mà en mà”, impulsada a Solsona per mitjà de l’Agència de Desenvolupament Local, busca reemprenedors per a la històrica merceria Ca l’Anita. És el segon establiment de la ciutat que s’acull a aquesta iniciativa que promou el traspàs de negocis que busquen relleu. La idea de Claustre Barcons, propietària de la botiga i en jubilació activa des de fa gairebé 14 anys, és deixar l’establiment aquest estiu.

Amb més de 70 anys d’història, Ca l’Anita és una merceria situada al número 14 del carrer del Castell, en un dels indrets més concorreguts de la ciutat: la placeta on es penja el ruc del Carnaval. La va obrir la mare de la Claustre, que es deia Anna Camps, i d’aquí el nom de la botiga –popularment coneguda com a Anita Tonyo, en referència també als Antonis que s’han succeït a la família almenys des del segle XIX. Aquest nom està tan integrat en l’imaginari local que fins i tot hi ha clientela que s’adreça a la Claustre com a Annita.

Façana exterior de la botiga



Acompanyament personalitzat

Les persones reemprenedores que estiguin interessades a mantenir aixecada la persiana d’aquest establiment rebran la cartera de clients i proveïdors, formació, acompanyament personalitzat en tot el procés, així com assessorament en les qüestions de fiscalitat, màrqueting o gestió, informació d’ajuts i subvencions i suport en l’elaboració del pla d’empresa.

Actualment aquesta botiga ven una selecció de productes de merceria, roba íntima, pijames i roba per a la llar i, tal com s’apunta des de l’Agència de Desenvolupament Local, té oportunitats de creixement amb nous serveis, com l’arranjament de roba o tallers de costura. L’establiment està plenament equipat, amb una sala interior, emprovador, bany i cuina, i el traspàs s’ofereix amb el mobiliari i equipament inclosos. Ca l’Anita va néixer com a camiseria, el 1954, i va ampliar progressivament la gamma de productes. La Claustre va entrar a treballar-hi amb tan sols 12 anys, al costat de la mare, i ja no se n’ha mogut. Va estudiar càlcul mercantil i brodadura, un món que ha vist transformar-se de dalt a baix.

Interior de la botiga



El que més li agrada de la seva feina és el tracte personal amb la gent, tot i que és conscient que el sector requereix adaptar-se a les noves demandes de la societat a un ritme que no s’adiu amb la seva edat. El producte estrella que més ha venut és el pijama, seguit de roba interior d’home i dona i, “en l’època que se’n portaven, mitges”, explica tot rient.

Per a més informació de Ca l’Anita o la campanya “De mà en mà”, podeu consultar la plataforma en línia https://demaenma.adlsolcar.cat/, trucar o escriure un missatge per WhatsApp al 636141528, o bé visitar la botiga.

Aquest és el segon establiment de Solsona que s’acull a aquesta campanya. El primer, l’any passat, va ser Torres Perfumeria i Complements, situat en el mateix eix comercial, que va reobrir just un mes i mig després del seu tancament. A Cardona “De mà en mà” també ha facilitat el traspàs de Llegums i pesca salada Núria.

Front comú per a incentivar el relleu comercial

Precisament “De mà en mà” va ser una de les iniciatives que es van exposar en la jornada tècnica sobre comerç i relleu generacional que l’Agència va organitzar a Solsona el 29 de maig. Una de les conclusions de la taula d’experiències locals va ser que la manca de relleu generacional, si bé afecta tots els municipis per igual, és especialment greu per a les poblacions petites i mitjanes, en tant que l’impacte de la desertització és més important.

Amb tot, estan sorgint accions públiques per donar resposta a aquesta problemàtica en municipis com Tremp o Solsona i el projecte Repoblem en poblacions rurals. Així mateix, es va posar sobre la taula la necessitat de posaren valor la professió de comerciant i millorar la difusió dels negocis en traspàs.