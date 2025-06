Expectació i curiositat a les primeres Jornades de cinema històric del Solsonès

Coincidint amb la Setmana Internacional d'Arxius i l'any del Congrés Internacional d'Arxius que se celebrarà a Barcelona el mes d'octubre, la setmana del 9 de juny l'Arxiu Comarcal del Solsonès organitza les primeres Jornades de cinema històric del Solsonès amb la projecció de dues pel·lícules solsonines de Salvador Baldé.

L'Arxiu Comarcal del Solsonès ofereix la projecció de les filmacions Solsona en blanc i Neolíticus, de Salvador Baldé i Oller (1915-2007) el dilluns 9, dimarts 10, dijous 12 i divendres 13 de juny a les 12 h i el dimecres 11 a les 17 h. Es tracta de sessions breus, d'uns 15 minuts de durada, emmarcades dins les primeres Jornades de cinema històric del Solsonès.

El director de l`Arxiu fa una petita introducció a la història d`aquests filmsabans de cada sessió

Ramon Estany

Salvador Baldé va arribar a Solsona el 1947, on va treballar com a director de La Caixa fins a mitjan anys cinquanta. En la seva dimensió associativa i artística, va realitzar nombroses pel·lícules amb la col·laboració de diversos joves solsonins, com Ramon Gualdo, Joan Rafart, Montserrat Moncunill, Pepita Comella o Pilar Roure, entre d'altres. L'Arxiu Comarcal aprofita la Setmana Internacional d'Arxius i l'any del Congrés Internacional d'Arxius per mostrar aquestes cintes al públic.

Aquesta activitat es gratuïta però es demana confirmació d'assistència, en tant que la capacitat de l'espai és limitada