Marcel Gisbert presenta una novel·la històrica protagonitzada per Joan Prim i Prats a Solsona

El jove tinent. Un llarg viatge per una vida curta és una una novel·la històrica ambientada a la Solsona i comarca del segle XIX, amb la Primera Guerra Carlina com a teló de fons i el tinent Joan Prim i Prats de protagonista. És la primera obra del barceloní vinculat a Solsona Marcel Gisbert i Arbones, pare de l’alcaldessa de la ciutat. La presenta aquest dissabte, dia 14, a les dotze del migdia a la biblioteca Carles Morató en conversa amb l’historiador Nil Boixi Besora.

La història se situa a l’any 1838, quan Joan Prim i Prats (Reus, 1814-Madrid, 1870), que acabaria esdevenint un dels catalans més influents a l’Estat, va participar a la guerra en el bàndol de l’exèrcit liberal per a recuperar Solsona.

Tant els fets en què es basa la novel·la com els personatges principals, entre els quals també hi ha Benet i Rafael Tristany, són reals.

L’obra, segons explica el seu autor, vol reflectir la lluita entre dues concepcions polítiques oposades i les contradiccions de les quals tampoc s’escapen grans personatges històrics. Així mateix, Gisbert vol recuperar de l’oblit un episodi que al segle XIX va condicionar la vida de la societat catalana i, en especial, de Solsona i les seves contrades.

Marcel Gisbert és llicenciat en farmàcia, diplomat en direcció de màrqueting, màster en formació del professorat de secundària i estudia geografia i història. Professionalment, ha treballat per a diferents companyies farmacèutiques, com a farmacèutic d’oficina de farmàcia i com a docent.