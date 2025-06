El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona posa en marxa una activitat familiar vinculada a l’exposició L’orant i Miró. Esperit mural. Prevista els dies 21 i 22 a les 11:30 h i 27 i 28 de juny a les 17 h, la proposta tindrà lloc entre la sala d’exposicions temporals i l’aula educativa de l'equipament, amb una durada d’una hora i mitja.

Les places són limitades i cal inscripció prèvia al telèfon 973 48 21 01 o a l'adreça electrònica museu@museusolsona.cat.

Dissenyada pels Serveis Educatius del Museu, la iniciativa parteix de la proposta educativa adreçada a les escoles, però adapta el format i l'enfocament a l'experiència familiar. En aquest sentit, el propòsit rau a crear un espai de cooperació i joc intergeneracional, on infants i adults adoptin un rol actiu, treballin en equip i explorin plegats els imaginaris simbòlics i estètics de Joan Miró.

L’eix vertebrador de la dinàmica és el joc com a via de descoberta, un vehicle que conjuga sorpresa, màgia i creativitat per conduir els participants cap a l’univers mironià. El recorregut inclou materials com una maleta, un dau i àlbums il·lustrats prestats per la Biblioteca de Solsona, a més a més de la creació d’un diari d’artista, una expressió plàstica i personal que recull les vivències compartides. D'aquesta manera, el Museu pretén fomentar la creativitat, l’expressió artística i la implicació activa de la família dins l’espai museístic, establint una connexió íntima i significativa entre l’art i el joc.

L’activitat s’emmarca en l’exposició L’orant i Miró. Esperit mural, organitzada pel Museu de Solsona i comissariada per Marta Ricart, que entra en el seu darrer mes d’obertura al públic. Inaugurada el 10 d'abril, la mostra apropa l'esperit col·lectiu i anònim de la creació mural a partir del vincle entre L'orant de Pedret i Joan Miró.