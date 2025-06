Solsona reserva espai per veure els ballets de Corpus a la Plaça

L'Ajuntament de Solsona obre el termini de reserva d'espai per a persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional als ballets tradicionals del Corpus.

La cita serà el diumenge 22 de juny al migdia a la plaça Major. Com sempre, en una tarima adjacent a la de les autoritats, s'oferiran vuit places per a aquest públic. En cas que hi hagi més demanda, es prioritzarà l'assistència d'infants.

Cal inscriure's fins al dia 18 a les 13 h a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) municipal, presencialment, per telèfon al 973480050, o per correu electrònic a ajuntament@ajsolsona.cat, indicant l'edat de la persona usuària, les dades de contacte i especificant si anirà acompanyada.

Hi col•abora Creu Roja del Solsonès amb voluntaris per assistir les persones amb cadira de rodes que ho necessitin. Les limitacions d’espai obliguen a regular aquesta reserva.