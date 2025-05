Solsona acull el dissabte 17 de maig una xerrada per donar a conèixer els CAE, certificats d'estalvi energètic

Certificado de Ahorro Energético (CAE), és un certificat d'estalvi energètic que garanteix i acredita que després de portar a terme una actuació d'eficiència energètica, s'ha aconseguit una millora en el consum energètic estalviant energia.

És a dir, per exemple, imaginem que tenim una caldera antiga de gas i realitzem la substitució d'aquest aparell per una aerotèrmia. Llavors, mitjançant un procediment es realitzarà una comparativa entre el consum d'energia anterior i el posterior, valoraran i verificaran si en aquesta actuació duta a terme hi ha un estalvi energètic en la seva situació final.

Cartell de la jornada



La Xarxa d'Oficines per la Transició energètica del Gremi d'Instal·ladors efectuarà diverses jornades de conferències per donar a conèixer que és un CAE, com s'aplica i quin és el seu funcionament per tota la Catalunya Central.

De fet, ja se’n va fer una al mes d'abril a Puigcerdà i la següent serà a Solsona aquest dissabte 17 de maig en el marc de la Fira de Sant Isidre. Es farà a la sala cultural de l'Ajuntament a les 11 h.

Aquestes xerrades van adreçades a empreses i professionals del sector instal·lador, ja que aquests són els agents que promouran els esmentats certificats d'estalvi energètic entre empreses i particulars perquè se'n puguin beneficiar.

Podeu inscriure-us mitjançant el codi QR del cartell de l'esdeveniment o escrivint un mail a otesolsones@gbb.cat.

Cal remarcar que en portar a terme una actuació d'eficiència energètica, no només podem tenir un retorn econòmic aconseguint un CAE, sinó també a conseqüència d'aquesta millora d'eficiència encara el retorn econòmic serà major, ja que el consum en energia serà inferior i, per tant, la factura baixarà també.

Xavier Vilalta



Segons Xavier Vilalta, Conseller Comarcal del Solsonès de Turisme i Transició Energètica:

"El pilar inicial de la transició energètica és l'eficiència i l'estalvi, i el mercat de certificats d'eficiència energètica és la millor eina de llarga durada de què disposem a hores d'ara per a monetitzar l'esforç econòmic en actuacions d'estalvi energètic. Aquesta jornada és fonamental per a que empreses, particulars i entitats locals coneguin com funciona aquest nou mercat i se'n puguin beneficiar".

Qui som

La xarxa d'Oficines Empresarials de Transició Energètica del Gremi d’Instal·ladors amb projectes assignats per al Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès i la Cerdanya.

Aquest projecte és impulsat per l'ICAEN (Institut català de l'energia) amb l'objectiu d'executar tota mena d'accions divulgatives, assessorament, promoció i formació relacionades amb la transició energètica i l’assoliment dels objectius previstos en el PROENCAT 50.