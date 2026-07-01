Solsona i Solsonès visibilitzen la diversitat LGBTIQ+ i defensen viure l’identitat rural sense haver de marxar

Solsona i el Solsonès han fet del Dia internacional per l’alliberament LGBTIQ+ una jornada de reivindicació, posant al centre la necessitat de garantir que ningú es vegi forçat a abandonar el seu entorn per motius d’identitat. L’acte, celebrat a la plaça de l’Ajuntament de Solsona sota la presidència de l’alcaldessa Judit Gisbert, va reunir representants institucionals i entitats locals sota el lema «Al Solsonès existim: diverses i arrelades».
Durant la jornada, activitats pensades per destacar la pluralitat a l’àmbit rural i la lluita contra el sexili —el desplaçament forçat per qüestions d’orientació o identitat sexual— van tenir un paper central. El missatge: la diversitat no és urbana, també es viu arrelada en petits municipis i comarques.
Va ser clau la presència de la regidora de Feminismes, Maria Moumen, i la consellera comarcal de Drets Socials, Igualtat i Feminisme, Carme Bofarull, juntament amb membres del Grup de Famílies LGBTIQ+ del Solsonès i la formació musical La Percuteria. El manifest del 28J es va llegir coincidint amb la promulgació de la Llei catalana 13/2025; es va remarcar que els drets assolits poden perdre’s i cal sostenir l’impuls cap a una Catalunya oberta, també fora dels grans nuclis.
Participació institucional i lectura del manifest del 28J
Durant la lectura del manifest, l’alcaldessa Judit Gisbert va afirmar: “ningú hauria de marxar de casa seva per ser qui és”. El text insistia en el dret de cada persona a expressar la seva identitat sense haver de migrar i subratllava la necessitat de perse
verar en la inclusió. Es va posar en valor la tasca del Servei d’Atenció Integral (SAI) del Solsonès, que el darrer any va intervenir en trenta-cinc ocasions atenent quinze persones.
El Grup de Famílies LGBTIQ+ va compartir testimoni sobre les barreres que pateixen els joves per encaixar en entorns on s’afavoreix la uniformitat, sobretot a l’adolescència. Sovint, expliquen, es plantegen marxar. Van destacar literalment: “l no deixa de ser una fugida”. Eva Ali, que representa el grup, va afirmar la voluntat de “bastir un municipi més inclusiu”.
“ Tots podem fer alguna cosa perquè tots i totes tinguem el nostre lloc i puguem viure al marge de discriminacions ”, va afegir Eva Ali.
El SAI ha enfortit el seu paper amb la consolidació del Grup de Famílies i la posada en marxa de la Xarxa, destinada a joves LGBTIQ+ del Solsonès. El consell comarcal ha iniciat la diagnosi d’un nou Pla comarcal LGBTIQ+ per seguir avançant en matèria d’inclusió a la comarca.
La jornada del 28J va cloure amb una cercavila de La Percuteria fins a la plaça de Sant Isidre. Allà s’hi van organitzar una taula rodona, actuacions musicals i un vermut amb la intenció d’afavorir la convivència i donar visibilitat a la diversitat. Totes les activitats van estar orientades a consolidar vincles comunitaris i donar suport a les persones LGBTIQ+ en contextos rurals, posant l’accent en la importància de la presència pública i la convivència sense discriminacions.