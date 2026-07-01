01 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

Solsona i Solsonès visibilitzen la diversitat LGBTIQ+ i defensen viure l’identitat rural sense haver de marxar

Societat

La jornada del 28J a Solsona reclama presència i inclusió de les persones LGBTIQ+ als espais rurals amb actes i manifestos que alerten del risc de discriminació

  • Jornada 28J a Solsona -
  • Lectura del manifest del 28J a Solsona -
  • La Percuteria ha actuat pel 28J a Solsona -
  • Una parada del 28 J a Solsona -
  • Vermut per celebrar el 28J a Solsona -
  • La Plaça de Sant Isidre ha acollit l'acte central del 28J a Solsona -
  • Taula rodona -
  • Concert -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 de juliol de 2026 a les 12:23

Solsona i el Solsonès han fet del Dia internacional per l’alliberament LGBTIQ+ una jornada de reivindicació, posant al centre la necessitat de garantir que ningú es vegi forçat a abandonar el seu entorn per motius d’identitat. L’acte, celebrat a la plaça de l’Ajuntament de Solsona sota la presidència de l’alcaldessa Judit Gisbert, va reunir representants institucionals i entitats locals sota el lema «Al Solsonès existim: diverses i arrelades».

 

 

  • Lectura del manifest del 28J a Solsona

 

Durant la jornada, activitats pensades per destacar la pluralitat a l’àmbit rural i la lluita contra el sexili —el desplaçament forçat per qüestions d’orientació o identitat sexual— van tenir un paper central. El missatge: la diversitat no és urbana, també es viu arrelada en petits municipis i comarques.
 

 

  • La Percuteria ha actuat pel 28J a Solsona

 

Va ser clau la presència de la regidora de Feminismes, Maria Moumen, i la consellera comarcal de Drets Socials, Igualtat i Feminisme, Carme Bofarull, juntament amb membres del Grup de Famílies LGBTIQ+ del Solsonès i la formació musical La Percuteria. El manifest del 28J es va llegir coincidint amb la promulgació de la Llei catalana 13/2025; es va remarcar que els drets assolits poden perdre’s i cal sostenir l’impuls cap a una Catalunya oberta, també fora dels grans nuclis.
 

 

  • Una parada del 28 J a Solsona

 

Participació institucional i lectura del manifest del 28J


Durant la lectura del manifest, l’alcaldessa Judit Gisbert va afirmar: “ningú hauria de marxar de casa seva per ser qui és”. El text insistia en el dret de cada persona a expressar la seva identitat sense haver de migrar i subratllava la necessitat de perse

 

  • La Plaça de Sant Isidre ha acollit l`acte central del 28J a Solsona

verar en la inclusió. Es va posar en valor la tasca del Servei d’Atenció Integral (SAI) del Solsonès, que el darrer any va intervenir en trenta-cinc ocasions atenent quinze persones.
 

El Grup de Famílies LGBTIQ+ va compartir testimoni sobre les barreres que pateixen els joves per encaixar en entorns on s’afavoreix la uniformitat, sobretot a l’adolescència. Sovint, expliquen, es plantegen marxar. Van destacar literalment: “l no deixa de ser una fugida”. Eva Ali, que representa el grup, va afirmar la voluntat de “bastir un municipi més inclusiu”.

 

  • Taula rodona



“ Tots podem fer alguna cosa perquè tots i totes tinguem el nostre lloc i puguem viure al marge de discriminacions ”, va afegir Eva Ali.

 

  • Concert

El SAI ha enfortit el seu paper amb la consolidació del Grup de Famílies i la posada en marxa de la Xarxa, destinada a joves LGBTIQ+ del Solsonès. El consell comarcal ha iniciat la diagnosi d’un nou Pla comarcal LGBTIQ+ per seguir avançant en matèria d’inclusió a la comarca.
 

 

  • Vermut per celebrar el 28J a Solsona

La jornada del 28J va cloure amb una cercavila de La Percuteria fins a la plaça de Sant Isidre. Allà s’hi van organitzar una taula rodona, actuacions musicals i un vermut amb la intenció d’afavorir la convivència i donar visibilitat a la diversitat. Totes les activitats van estar orientades a consolidar vincles comunitaris i donar suport a les persones LGBTIQ+ en contextos rurals, posant l’accent en la importància de la presència pública i la convivència sense discriminacions.

Escull Solsona com la teva font preferida de Google

Et pot interessar