Milers de persones reivindiquen els drets LGTBIQ+ a Barcelona: «De l'altar a la revolta»

Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte 27 de juny pels carrers del centre de Barcelona per defensar els drets del col·lectiu LGTBIQ+. La mobilització, convocada per la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), l'Associació Catalana d'Asexuals (ACA), Atzagaia i Arran, ha aplegat unes 10.000 persones segons els organitzadors, mentre que la Guàrdia Urbana ha xifrat en 2.000 els assistents.
Sota el lema "Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta" la manifestació ha sortit de la plaça Universitat, aprofitant per commemorar la 50a edició celebrada de manera ininterrompuda des del 1977. Els organitzadors han volgut reivindicar un model de drets que "no estigui condicionat per la institució del matrimoni", alhora que s'han desmarcat de la Pride Barcelona, que consideren una "rua festiva empresarial orientada al benefici econòmic".
A més, la concentració ha servit, també, per denunciar la manca que l'accés a drets bàsics, com certs permisos laborals o a alguns mecanismes relacionats amb l'habitatge, continuen estrictament vinculats a l'estat civil dels demandants. Per això, reclamen que es reconeguin altres formes de convivència i de vincles afectius "sense necessitat de formalitzar una relació matrimonial".
"El matrimoni igualitari no soluciona els problemes"
La presidenta de l'Associació Catalana d'Asexuals, Clara Morató-Aragonès, ha assegurat que el matrimoni igualitari, aprovat ara fa més de dues dècades, "no soluciona els problemes" i, d'afegit, ha defensat que els drets "han de ser per a tothom" i "no dependre d'institucionalitzar relacions". En aquesta línia, Morató-Aragonès ha proposat que es passin a reconèixer les unitats de convivència "més enllà dels llaços de sang o de parella".
Àngel Camacho, membre de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, també ha argumentat que més de vint anys després de la legalització del matrimoni entre persones del mateix sexe a l'Estat, "encara hi ha moltes persones que queden excloses fora del marc del matrimoni". Camacho, alhora, ha remarcat que "no és una causalitat" que l'increment de les agressions contra el col·lectiu LGTBIQ+ hagi anat acompanyat de l'auge reaccionari de l'extrema dreta a la societat.
Una crítica al model actual
El manifest llegit durant la mobilització ha fet èmfasi en què la legalització del matrimoni igualitari el 2005 es va presentar com "la culminació de les reivindicacions del moviment LGTBI", però que, amb el pas dels anys, aquesta institució s'ha convertit en "una clau d'accés gairebé obligatòria" per garantir drets i seguretat jurídica. "No tothom vol casar-se ni hi pot accedir en igualtat de condicions", defensen els organitzadors de la concentració, que han aprofitat el manifest per reivindicar connectar les lluites del moviment LGTBIQ+ amb altres lluites com les feministes, antiracistes, laborals, d'habitatge, antimilitaristes, independentistes i en defensa dels drets de les persones migrants.