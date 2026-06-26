El Govern reivindica una Catalunya de «respecte i dignitat» davant els discursos d'odi i l'LGTBI-fòbia

La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha reivindicat aquest divendres, 26 de juny, una Catalunya de "respecte i dignitat" davant els discursos d'odi i l'LGTBI-fòbia. En l'acte commemoratiu previ al Dia de l'Orgull, que se celebra cada 28 de juny, Menor ha avisat que els drets del col·lectiu LGTBIQ+ "encara no són conquestes irreversibles" i ha afegit que "davant els retrocessos, responem amb més drets i més orgull". El discurs de la consellera s'ha centrat en el reconeixement a les generacions passades, a les persones que han "construït" la societat actual, "més lliure" i on tothom "pot viure la seva identitat amb molta més plenitud".\r\n\r\nDes del Govern també s'ha reconegut que "encara hi ha discriminacions" i discursos que "volen convertir la diversitat en un problema" i, per això, el 28J continua sent "una reivindicació col·lectiva de llibertat, igualtat i sobretot de dignitat". La commemoració oficial de l'efemèride ha arrencat amb el desplegament simultani de les banderes LGTBIQ+ a les balconades de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nL'Orgull LGTBIQ+ 2026 enceta un mes ple de reivindicacions: totes les activitats a Catalunya Marc Orts i Cussó\r\n\r\n\r\n \r\n