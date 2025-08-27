Solsona rep com una «bona notícia» la inclusió del municipi afectat pels aiguats en les ajudes estatals

Els ajuntaments de Vilafranca del Penedès i Solsona han rebut com una "molt bona notícia" que el govern espanyol hagi inclòs les poblacions que han patit conseqüències dels aiguats en la via per accelerar les ajudes als que han patit incendis aquest estiu. L’alcalde de Vilafranca del Penedès, Francisco Romero, ha explicat a l’ACN que aquest acord els dona “més tranquil·litat” per poder cobrir el pressupost per recuperar la zona esportiva, que va quedar negada el 12 de juliol. L'Hospital Comarcal l'Alt Penedès va ser l’altre equipament a Vilafranca greument afectat. L'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, també valora molt positivament l'anunci, però diu que estan atents a la "lletra petita" per veure si realment s'hi poden acollir o no.
El govern espanyol va aprovar aquest dimarts el procediment perquè els municipis afectats pels incendis forestals des del juny sol·licitin ajudes econòmiques i també hi ha inclòs les poblacions afectades per les inundacions, a través de la declaració de zones greument afectades per una emergència de protecció civil (antigament denominada zona catastròfica).
Desperfectes en camins i equipaments a Solsona
L'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, ha assenyalat que encara no han rebut cap comunicació oficial de l'acord i només en són coneixedors per la informació que ha sortit als mitjans de comunicació. "Hem de veure la lletra petita de tot plegat, però la notícia és boníssima", ha dit en declaracions a l'ACN.
Les pluges torrencials que van caure el 12 de juliol van causar inundacions d'aparcaments i baixos a la ciutat de Solsona, però també van fer desperfectes en carrers, camins i alguns equipaments municipals com la piscina municipal, la llar d'infants i l'escola Setelsis. El consistori ha valorat els danys en 21.200 euros. L'alcaldessa ha dit que les primeres actuacions que van fer d'urgència va ser per arreglar els camins perquè si no alguns veïns no podien accedir a casa seva i ha explicat que la resta d'actuacions s'aniran fent de forma progressiva en els propers mesos.
De fet, l'Ajuntament de Solsona ja va demanar a la Generalitat acollir-se a una línia d'ajuts tot just després de l'episodi de pluges, però Gisbert diu que les condicions per accedir-hi són difícils, ja que "es demana que el valor econòmic dels desperfectes sigui molt important". Per això, estan a l'expectativa de les condicions que posi el govern espanyol per acollir-se a la nova línia d'ajuts. Tot i que l'alcaldessa reconeix que no es tracta d'un valor molt elevat, sí que diu que per un municipi com Solsona la partida és important i més tenint en compte que "sorgeix del no-res i és una cosa imprevista que no tens contemplada".