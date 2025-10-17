Últims dies per fer-se soci del Carnaval de Solsona i aprofitar els avantatges pel proper Carnaval

Com ja es va fer l'any passat, per gaudir dels avantatges dels socis/es durant el Carnaval 2026, és imprescindible que totes les persones interessades esdevinguin socis abans del cobrament de les quotes, previst per principis del mes de novembre.
Quins son aquests avantatges? Alguns d'ells inclouen l'accés anticipat a la botiga del Carnaval abans que el públic no soci, la possibilitat d'obtenir gratuïtament el brodat de l'associació, la compra de l’abonament, descomptes en la compra d’algunes entrades, l'oportunitat de participar com a bufó durant els dies de la festa, i per als més menuts, l'accés a les carrosses.
Si algú es fa soci/a a partir del dia 1 de novembre, no tindrà aquests avantatges fins l’edició del Carnaval 2027.
Així que si tens ganes de contribuir a la festa i fer-la cada dia més gran, no ho dubtis!
Gràcies a vosaltres fem, entre tots, un gran Carnaval!