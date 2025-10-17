Comencen les obres de la rotonda d’El Vinyet i millora de la carretera de Sant Llorenç de Solsona

Segons ha confirmat la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Solsona, dilluns començaran les obres de construcció de la rotonda a l’altura de l’Escola El Vinyet i de millora de la travessera urbana de la carretera de Sant Llorenç.
La durada prevista dels treballs és de sis mesos, a tot estirar. L’àmbit d’actuació s’estén des de la la intersecció de la carretera LV-4241 amb la C-462 i el carrer de Francesc Ferrer i Guàrdia fins a l’encreuament amb el carrer del Sol. Quan sigui necessari, es donarà pas alternatiu als vehicles i, en les fases més avançades que requereixin tallar el trànsit, se senyalitzaran els recorreguts alternatius.
En coordinació amb l’Ajuntament de Solsona, la Diputació vetllarà perquè les afectacions a la mobilitat a la zona durant aquests mesos siguin les mínimes possibles.
Amb un pressupost de 712.000 euros, aquest projecte constructiu impulsat per la Diputació de Lleida ha de millorar la seguretat viària en aquest àmbit, tant per als vehicles com per als vianants; permetrà reduir la velocitat del trànsit a la travessera urbana; incorporarà voreres més amples i un carril bici, arranjarà el ferm del vial i millorarà l’enllumenat públic.
Aquestes actuacions, llargament reivindicades, contribuiran a fer més segura i accessible una de les principals vies d’entrada i sortida del nucli urbà de Solsona, especialment transitada des de l’obertura de l’edifici definitiu de l’Escola El Vinyet, el 2022.