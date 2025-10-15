15 de octubre de 2025

Talen vuit freixes del Vall Fred de Solsona pel seu mal estat

Per ara, l’Ajuntament no preveu substituir aquests arbres, precisament per fer la vorera més transitable

  • Els freixes estaven davant el teatre comarcal
  • Detall d'un dels troncs tallats

Publicat el 15 d’octubre de 2025 a les 10:10
Actualitzat el 15 d’octubre de 2025 a les 10:13

Aquest dimarts, la brigada municipal de Solsona ha talat vuit dels onze freixes de la vorera del teatre comarcal, al carrer del Vall Fred. Un dels exemplars estava mort i els altres set, malalts. Aquesta operació s’emmarca en les accions de manteniment de l’arbrat urbà programades per aquest any.

Aquesta tala és una mesura preventiva, ja que aquests freixes comprometien la seguretat dels vianants pel seu risc de caiguda, segons es va detectar en l’última inspecció de l’estat dels arbres. Igualment, generaven problemàtiques d’accessibilitat a l’entorn de l’accés al teatre comarcal. L’any passat ha es va tallar un altre arbre mort del mateix vial. 

 

  • Detall d`un dels troncs tallats

Per ara, l’Ajuntament no preveu substituir aquests arbres, precisament per fer la vorera més transitable. Per això els propers dies se’n taparan els escocells buits i s’adequaran amb el mateix tipus de pedra del paviment existent.

Les intervencions en l’arbrat urbà com aquesta es planifiquen des de les regidories de Parcs i Jardins i Urbanisme i Obres Públiques. Les coordina el cap de la brigada municipal seguint els informes tècnics de l’assessora externa per a la gestió del verd urbà, la paisatgista i enginyera agrícola Anna Terricabras Genís, de l’estudi Green Effect. 

